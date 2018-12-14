En büyük sorun: Liyakatsizlik

Demiryollarında örgütlü sendikalardan KESK’e bağlı Birleşik Taşımacılık Sendikası BTS, son birkaç ayda üst üste yaşanan demiryolu kazalarından liyakatsiz atamaları, yanlış bütçe tasarrufları, personel sayısının azaltılmasını sorumlu tutuyor.

BTS Genel Eğitim ve Örgütlenme Sekreteri Cavit Kayaoğlu, “TCDD’nin 2003 yılında 35 bin 853 personeli varken şimdi neredeyse personel sayısı yarıdan fazla azaldı. 2017 yılında bu 17 bin 747’ydi. Meselâ bu kapsamda yol bekçisi kadrosu kaldırıldı. 8 Temmuz’da Çorlu’da meydana gelen ve 25 kişinin öldüğü kaza, o facia belki de yol bekçisi olsaydı gerçekleşmezdi. Çünkü o yolda menfez kontrolü yapılmış olacaktı. Demiryollarında maalesef liyakat diye bir şey de kalmadı. İhaleler üstü örtülü bir şekilde yapılıyor. Üçüncü, dördüncü taşeronlar işleri tamamlıyor, ama kaza olmayınca bunları kimse görmüyor, konuşmuyor. Tüm bunlar kazalara dâvetiye çıkartıyor” dedi.

Meclis’in denetim yetkisi engelleniyor

Çorlu kazasından sonra Parti Sözcüsü ve Tekirdağ milletvekili Faik Öztrak başkanlığında bir heyeti olay yerine gönderip kazayla ilgili rapor yayınlayan CHP ise, demiryollarının durumuyla ilgili TBMM’de verdikleri araştırma önergesinin engellenmesinin böyle bir kazaya dâvetiye çıkardığı iddiasında. “Meclis’in asıl işi olan denetim görevi özellikle referandumdan sonra büyük ölçüde ortadan kalktı” diyen CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, “Asıl sorun bu tür kazaların önemsenmemesi ya da önemsiz hale getirilmek istenmesidir. Toplumda oluşan tepkiyi engellemek istiyorlar” şeklinde konuştu.

Bu bir ihmal cinayetidir

25 kişinin öldüğü Çorlu tren kazasının peşini bırakmayan gazeteci Mustafa Hoş, Ankara’daki tren kazasının da tıpkı Çorlu kazası gibi “ihmal cinayeti” olduğunu söyledi. Hoş’a göre, Çorlu kazasında sorumluların hesap vermemesi ve dâvânın bir türlü açılamamış olması Ankara kazasının en önemli sebeplerinin başında geliyor. VOA’nın haberine göre, Hoş, “O gün sorumlulardan hesap sorulsa, meselâ TCDD Genel Müdürü görevden alınsa ya da istifa etse herkes işini daha dikkatli yapardı. Ama bu üstünü kapatma hali, herkeste ‘bana bir şey olmaz’ duygusunu güçlendiriyor” dedi.