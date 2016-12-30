Enerji Bakanlığı'ndan "kesinti" açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik kesintileriyle ilgili "Kesintilerin, elektriğin yetersizliğinden dolayı olduğu yönündeki iddialar, gerçeği yansıtmamaktadır. İstanbul'un belli bölgelerindeki kesintiler kısmi olarak sürmektedir. Kısa sürede İstanbul'un tamamına elektrik verilmesi sağlanacaktır" açıklaması yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik kesintileriyle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında "Kesintilerin, elektriğin yetersizliğinden dolayı olduğu yönündeki iddialar, gerçeği yansıtmamaktadır. Kesintiler, İstanbul'un genelini etkilememekte, belli bölgelerde kısmi olarak sürmektedir. Kısa sürede İstanbul'un tamamına elektrik verilmesi sağlanacaktır" denildi. İstanbul'da özellikle dün birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanmıştı. Enerji Bakanlığı, aşırı yağışlar ve fırtınanın, elektrik iletim hatlarında geçici arızalara sebep olduğunu açıklamıştı. AA

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