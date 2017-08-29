Erdoğan'a suikast girişimi davasında ara karar açıklandı

15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 2'si firari, 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşmasına 6 Eylül'e kadar ara verildi.

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