Erdoğan: AB'ye katılım sürecinin canlanmasını istiyoruz

Almanya Başbakanı Merkel'le ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AB'ye katılım müzakerelerinin canlanması hem Türkiye hem AB'nin faydasına olacaktır. Bu kritik sürecin belli çevrelerinin kaprislerine, siyasi engellemelere rağmen diretilmesini istiyoruz." dedi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in davetlisi olarak Berlin'e giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için bugün Bellevue Sarayı'nda askeri tören düzenlendi. ​Steinmeier ile görüşen Erdoğan, ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi.

Erdoğan ile Merkel, yaklaşık 1 saatten fazla süren görüşmenin ardından kameraların karşısına geçerek ortak basın toplantısı düzenledi. ​Almanya Başbakanı Merkel, görüşme öncesi Türk bakanlarla da bir araya geldiklerini belirterek, iki ülke arasındaki işbirliğinin artırılması için çaba sarfedileceğini söyledi.

MERKEL: KALICI BİR EKONOMİK BÜYÜME SAĞLAYAN TÜRKİYE İSTİYORUZ

"Suriye konusunda dörtlü liderler zirvesinin kasım ayında yapılması için çalışıyoruz" diyen Merkel; Rusya, Fransa, Türkiye ve Almanya'nın ortak Suriye toplantısı yapacağını ifade etti.

Merkel, "Kalıcı bir ekonomik büyüme sağlayan Türkiye istiyoruz" dedi.

Almanya Başbakanı, "15 Temmuz darbe girişimini kınıyoruz, daha önce de söyledim, asla kabul edilemez. Gülen hareketinin, PKK gibi (terör örgütü) olarak sınıflandırılabilmesi için daha fazla bilgiye ihtiyacımız var" diye konuştu.

ERDOĞAN: AB MÜZAKERELERİNİN CANLANMASINI İSTİYOURZ

Merkel'in ardından söz alan Erdoğan, "Sayın Merkel ile görüşmemizde bir süredir çalışmayan işbirliği mekanizmalarını işler kılmak noktasında fikir birliğine vardık. Kendileriyle yarın sabah bir araya gelerek şöyle etraflıca bu konuları görüşme fırsatı bulacağız; siyasi, askeri, ekonomik, kültürel, turizme yönelik her alandaki konuları değerlendirem fırsatı bulacağız" dedi.

Erdoğan, "Vize serbestisi konusundaki 6 kriteri en kısa zamanda yerine getirmeyi amaçlıyoruz. Vize serbestisinin sağlanması, katılım müzakerelerinin canlanması hem Türkiye hem AB'nin faydasına olacaktır. Bu kritik sürecin belli çevrelerinin kaprislerine, siyasi engellemelere rağmen diretilmesini istiyoruz" diye konuştu.

'YARGIYA SAYGI DUYMAK DURUMUNDAYIZ'

Erdoğan sorulan bir soru üzerine şunları söyledi:

"Binlerce PKK terör örgütü mensubu Almanya'da bulunuyor, dağınık olarak değişik yerlerde bunların bulunduğu bir vaka. Birbirimize olan özgüvenle nerede kimi yakalıyorsak bunu teslim etmemiz, işimizi kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum.

(Suçluların iadesi) Ülkelerimizin huzuru, mutluluğu için özellikle güvenlik noktasında çok büyük önem ifade ediyor. Ne ben Almanya'nın hukuk sistemini, mahkemelerini eleştirme hakkına sahibim ne sizler Türk yargı sistemini eleştirme hakkına sahipsiniz. FETÖ terör örgütünün yüzlerce mensubu (Almanya) buralarda bulunuyor.

Kendi ülkemde bile beğenmediğim kararların verildiği zamanlar olmuştur. Ama uymak durumunda kalmışımdır. Saygı duyarız, duymayız ayrı konu. Türk yargısı, bırakılması gerekli olanları zaten tutuksuz yargılanmak üzere de olsa bırakmıştır.

Yarınki görüşmeyi Türkiye-Almanya arasındaki ekonomik ilişkiler noktasında önemsiyorum, yarın ekonomik ilişkilerimizi gündeme taşıyacağız. (Can Dündar) Türk yargısına göre bir mahkumdur, ajandır, devletin sırlarını ifşa etmiştir. Can Dündar'ın bir ajan olduğunu, devletin sırlarını ifşa etme durumunda bir kişi olduğunu, 5 yıl 10 aya mahkum edildiğini herhalde biliyorsunuzdur. Aradaki bir boşluğu fırsat bilerek kaçarak Almanya'ya gelmiştir. Türk yargısına göre bir mahkumdur. Bizim böyle bir suçlunun iadesini istemek en doğal hakkımızdır."