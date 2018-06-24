Erdoğan'ın ve İnce'nin ve oy kullandığı sandıklarda sonuç ne oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy kullandığı sandıktan Erdoğan'a 188, İnce'ye 103, Akşener'e 23, Demirtaş 9, Karamollaoğlu'na 3, Perinçek'e 3 oy çıktı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı sandıktan, cumhurbaşkanlığı için en çok oyu Erdoğan aldı. Erdoğan'ın oy kullandığı Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'ndaki 3275 numaralı sandığın sonuçları açıklandı. Sandıkta kayıtlı 385 seçmenden 331'i oy kullandı, 2 oy ise boş çıktı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandıktan "Cumhur İttifakı"nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'a 188, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye ise 103 oy çıktı. Aynı sandıktan İYİ Parti'nin adayı Meral Akşener'e 23, HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş'a 9, Saadet Partisi'nin adayı Temel Karamollaoğlu'na 3, Vatan Partisi'nin adayı Doğu Perinçek'e ise 3 oy çıktı. *** İnce'nin oy kullandığı sandıkta sonuç... CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin oy kullandığı sandıktan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 167, İnce'ye 144, Meral Akşener'e 23, Selahattin Demirtaş'a 4 ve Doğu Perinçek'e 1 oy çıktı. Yalova merkezde, Muharrem İnce'nin oy kullandığı Saffet Çam Ortaokulu'ndaki 1118 numaralı sandıkta oy sayım işlemi tamamlandı. Bu sandıkta 380 seçmenden 344'ü oy kullandı. Kullanılan oyların 339'u geçerli sayıldı. Geçerli oyların 167'sini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 144'ünü Muharrem İnce, 23'ünü Meral Akşener, 4'ünü Selahattin Demirtaş ve 1'ini de Doğu Perinçek aldı. Temel Karamollaoğlu'na ise bu sandıktan oy çıkmadı. Milletvekili oy dağılımı Aynı sandıktan AKP'ye 138, CHP'ye 116, İYİ Parti'ye 45, MHP'ye 23, HDP'ye 11, HÜDAPAR'a 2, Saadet ve Vatan Partisi'ne ise 1'er oy çıktı. Bu sandıkta Cumhur İttifakı'na 3 oy verildi. *** Yıldırım'ın oy kullandığı sandıkta durum? İzmir'in Karabağlar ilçesinde, annesi adına yaptırılan Bahar Yıldırım İlkokulu'nda oyunu kullanan Başbakan Binali Yıldırım'ın 2354 numaralı sandığından, en çok oy cumhurbaşkanlığında Recep Tayyip Erdoğan'a, milletvekilliğinde AK Parti'ye çıktı. Bugün saat 11.00'de Karabağlar'ın Selvili Mahallesi'nde, çocukları Bahar Büşra Köylübay, Erkam Yıldırım ve Bülent Yıldırım'ın bağışlarıyla annesi adına yapılan, 32 derslikli Bahar Yıldırım İlkokulu'nda, 2354 numaralı sandıkta oyunu kullanan Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte seçim sonuçlarını izlemek için Ankara'ya gitti. Yıldırım'ın oy kullandığı sandıkta, cumhurbaşkanlığı seçiminde 334 oy kullanıldı, geçersiz oy yok. Oyların dağılımı şöyle gerçekleşti: "Recep Tayyip Erdoğan 153, Muharrem İnce 136, Meral Akşener 21, Selahattin Demirtaş 19, Temel Karamollaoğlu 5." Milletvekili seçimi için 334 kişi oy kullandı, 1 oy geçersiz sayıldı. Sandıktan çıkan oyların dağılımı şöyle oldu: "AK Parti 126, MHP 29, CHP 109, HDP 27, SP 10, İYİ Parti 30, Cumhur İttifakı 2." *** Tıklayınız: Seçim sonuçları gelmeye devam ediyor Millet Ajansı'na göre seçim sonuçları tamamen farklı CHP'li Tazcan AA'ya tepki gösterdi: Erdoğan'ın oy oranı hiçbir zaman yüzde 48'in üzerine çıkmadı AA

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