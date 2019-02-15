Eren Erdem’in tecridi sona erdi: Artık 3 kişiyle kalıyor

Silivri Cezaevi’nde uzun süredir tek başına tutulan CHP PM Üyesi Eren Erdem’in hücresi değiştirildi.

Eski CHP Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, Erdem’in artık üç kişiyle kaldığını aktardı. Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski CHP Milletvekili ve CHP PM Üyesi Eren Erdem’in hücresi değiştirildi. Erdem ayrıca bugün pasaport engeli kaldırılan eşi Nuray Erdem ile de görüşebildi. Haberi, eski CHP Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından duyurdu. Yarkadaş Twitter hesabından, “Arkadaşımız Eren Erdem’in tecridi sona erdi. Eren hücresinde artık üç kişiyle kalıyor, onlarla sohbet edebiliyor, spora birlikte çıkıyor. Yemeğini de arkadaşlarıyla yiyebiliyor. Eren, konunun yakın takipçisi olan Muharrem İnce ve kamuoyuna teşekkür etti, selamlarını iletti. Eren bugün ayrıca, pasaport engeli kaldırılan eşi Nuray’la da cezaevinde yeniden görüşebildi. Yeni kitabı İÇ’i okurlarla buluşturan Eren Erdem, 1 Mart’ta yapılacak olan duruşmaya hazırlanıyor ve hepinize ‘bol selam – sevgi’ yolluyor” mesajını paylaştı.

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