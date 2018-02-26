Eski EDOK komutanları için istenen ceza açıklandı

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muharebe ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı eski korgeneral Metin İyidil ile EDOK kurmay başkanı Hamza Koçyiğit'in de aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklarla sanık avukatları ve şikayetçi sıfatıyla Başbakanlık avukatı Fatih Altınbaş katıldı. Sanıklardan, Koçyiğit, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) duruşmaya bağlandı. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Muharebe ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı eski korgeneral Metin İyidil, Kurmay Başkanı eski tümgeneral Hamza Koçyiğit ile Harekat Eğitim ve Öğretim Daire Başkanı eski tuğgeneral Lütfü İhsan Yanıkoğlu hakkında, "Anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Sanıklardan EDOK Okullar Komutanı eski korgeneral Abdullah Barutcu, hakkında "Terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep eden cumhuriyet savcısı, sanıklar Muharebe Geliştirme Başkanı eski tuğgeneral Mehmet Topçu ve gözlem subayı Ersal Duman'ın beraatini istedi. Duruşmaya, sanıkların, esasa ilişkin mütalaaya karşı beyanlarının dinlenmesiyle devam ediliyor. AA

Okunma Sayısı: 677

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.