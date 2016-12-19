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22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

Ethem Sarısülük davasında mahkeme kararı açıklandı!

19 Aralık 2016, Pazartesi 11:55
Gezi Parkı odaklı olaylar sırasında Ethem Sarısülük'ün ölümüne ilişkin davanın Aksaray Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmasına, müşteki yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Tutuksuz yargılanan sanık polis memuru Ahmet Şahbaz, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. 

Mahkeme başkanı, heyet tarafından delillerin ayrıntılı olarak incelendiğini, tarafların dinlenildiğini, araştırılacak başka bir husus kalmadığı için davayı karara bağlayacaklarını söyledi. 

Her iki tarafın birer avukatına söz verilmesinin ardından son sözü sorulan sanık Şahbaz, "İstediğim, konunun özüne bakılması, adaletli karar çıkması. En ufak kasıtla hareket etmedim. Eylemci grubun yoğun saldırıları kayda geçmiştir. Havaya ateş ettim. Yoğun şekilde taşlara maruz kaldım. Ağaç kütüğü, beton kolonu değilim. O kadar taş atıldı. Bir olumsuzluk yaşanmaması için silahı havaya tuttum. Bu kaza yaşanmışsa eylemcilerin beni taşlamasından olmuştur." dedi.

Ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık polis memuru Ahmet Şahbaz'a, "Meşru müdafaada kastı aşarak ölüme neden olma" suçundan 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası verdi. Hapis cezası, 10 bin 100 lira adli para cezasına çevrildi.

Karar sonrası müşteki avukatı ve yakınları, "Para cezası mı veriyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi. 

Davanın geçmişi 

Davayı gören Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi, Ethem Sarısülük'ün ölümüne ilişkin sanık polis memuru Ahmet Şahbaz'a, "Haksız tahrik altında adam öldürmek" ve "Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanmak" suçundan 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası vermişti. 

Kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 1. Ceza Dairesi ise kararı usulden bozmuştu. Daire, bazı tanıkların yargılama aşamasında dinlenmemesini, olayla ilgili temin edilen tüm görüntülerin mahkeme huzurunda izlenmesi gerekirken nerede izlendiği ve içeriği tutanaklardan anlaşılamayan görüntülerin hükme esas alınmasını bozma gerekçesi saymıştı. 

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, sanık avukatlarının başvurusu doğrultusunda nakil talebini kabul etmiş ve davanın Aksaray Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesi kararlaştırılmıştı.

DHA

Etiketler: ethem sarısülük, mahkeme, dava
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