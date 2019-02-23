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23 ŞUBAT 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Faize 117, yatırıma 63 milyar TL

23 Şubat 2019, Cumartesi
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, iç borç faizi için 117 milyar lira kaynak ayrılırken, toplam yatırımlara ise 63 milyar lira kaynak ayırıldığını söyledi.

TBMM Genel Kurulunda, AKP milletvekillerinin imzasını taşıyan Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin tümü üzerindeki görüşmeler sürüyor. İYİ Parti Grubu adına söz alan Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan,’’16 yılda sadece 55 milyar liralık AVM inşa ederek ve burada satılan ürünlerin yüzde 70’i yabancı olan markalarla millete sahte cennet yaşatmışsınız. 2002’de 130 milyar dolar olan dış borcu 485 milyar dolara çıkararak ve sadece bu borçlara karşılık 160 milyar dolar faiz ödeyerek faiz lobisinin de belini kırmışsınız. Sadece iç borç faizi olarak merkezi hükümet bütçesine 2019 yılında 117 milyar lira kaynak ayırmış, toplam yatırımlara ise 63 milyar lira kaynak ayırarak 2023’te dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefinde önemli bir adım atmışsınız.  Son 16 yılda 2,2 trilyon doları vergi olmak üzere, toplam 3,5 trilyon dolarlık kaynak kullanıldı ama sadece 100 milyar dolar harcadığımız yollar, köprüler, tüneller, hastaneler, havalimanlarıyla övünmeye devam ediyorsunuz. 16 yılda dünyada yaşanan bol ve ucuz para döneminden faydalanarak kurları düşük tutup 1 milyon dolarlık dış ticaret açığı ve 625 milyar dolar da cari açık vererek ve milleti de hane halkı olarak 585 milyon lira bankalara borçlandırarak hep birlikte çılgınlar gibi tüketmişiz, hiç üretmeden.’’ diye konuştu.

Türkiye dolar milyarderi sıralamasında 14. sırada

“Yine torba, çorba kanunla karşı karşıya olduklarını” belirterek 2002’de, Türkiye’nin toplam servetinin yüzde 40’ı nüfusun yüzde 1’ine aitken, 2018’de bunun yüzde 60’a çıktığını kaydeden Türkkan, ‘’Türkiye, kişi başına gelir sıralamasında dünyada 78’inci sırada bulunmasına rağmen, dolar milyarderleri sıralamasında dünya 14’üncüsü olmuştur. Bankalardaki toplam 2,2 trilyon liralık mevduatın yüzde 54’ü sadece 190 bin hesap sahibine, geri kalan yüzde 46’sı ise 35 milyon hesap sahibine ait. Siz bunu sağlayarak, gelir dağılımı nasıl düzeltilirmiş dosta düşmana hep birlikte göstermişsiniz. Yandaş inşaat firmalarına imar değişikliğiyle milyar dolarlık kaynak aktarmayı başararak yeni kaynak yaratmada eşsiz bir model ortaya koymuşsunuz.’’ ifadelerini kullandı.

Etiketler: TBMM, Sosyal Hizmetler Kanunu, Türkiye, faiz
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