Fatih'te 3 katlı boş bina çöktü

Fatih Balat'ta 4 katlı bir bina çöktü. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Fatih'te boş olduğu belirtilen 3 katlı ahşap bina çöktü. Alınan bilgiye göre, Balat Mahallesi Çorbacı Çeşmesi Sokak'ta 3 katlı binanın çökmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Boş olduğu belirtilen binanın yola doğru çökmesi sonucu park halindeki bir araçta hasar oluştu Ekipler olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Fatih ilçesi, Balat Mahallesi Çorbacı Çeşmesi Sokak'ta bulunan, daha önceden çevresi tedbir amaçlı kapatılan 3 katlı ahşap, metruk bina çökmüştür. İtfaiye ekipleri olay yerine intikal ettiler. İlk gelen bilgilere göre can kaybı ve yaralı yoktur." denildi.

Okunma Sayısı: 1300

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.