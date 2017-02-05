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5 ŞUBAT 2017 PAZAR - YIL: 47

Fırat Kalkanı Harekatı'nda önemli gelişme

05 Şubat 2017, Pazar 14:42
Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'ın El Bab'daki sözde valisi Ebu Halid Ürdüni öldürüldü.

Askeri kaynaklardan edilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 166 günden bu yana sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında dün etkisiz hale getirilen 32 teröristten birinin terör örgütü DEAŞ'ın El Bab'a sözde vali olarak görevlendirdiği Ebu Halid Ürdüni olduğu ortaya çıktı. 

Askeri yetkililer, örgütün sözde Rakka Valisi'nin, öldürülen Ürdüni'nin yerine görevlendirilen sözde valiye gönderdiği bir mektuba da ulaştı. Mektupta, Ürdüni'nin öldürüldüğü ve örgütte son günlerde ağır kayıplar olduğu ifadeleri yer aldü.

DHA

Etiketler: suriye, fırat kalkanı, operasyon, ışid, deaş
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