Fırat Kalkanı şehitlerinin adı o tepeye verildi

Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında terör örgütü IŞİD’den temizlenen Suriye’nin El Bab kentinin girişinde bulunan Şeyh Akil Tepesinde 3 ay süren çatışmaların en şiddetlisi, bundan tam 1 yıl önce yaşandı ve aralarında Binbaşı Bülent Albayrak’ın da bulunduğu 16 asker şehit oldu.

Bölgenin IŞİD’den kurtarılmasının ardından El Bab’ın girişindeki Şeyh Akil Tepesi’nin bulunduğu bölgeye şehit binbaşı Bülent Albayrak’ın fotoğrafının bulunduğu pano asıldı. El Bab halkı da eskiden ‘Şeyh Akil’ veya ‘Hastane Tepesi’ olarak adlandırdığı bölgeye Albayrak Tepesi demeye başladı. El Bab’ın kilidi konumundaki Akil Tepesinin ele geçirilmesi için yaşanan şiddetli çatışmalarda en acı tarih ise 21 Aralık 2016 olarak kayıtlara geçti. 21 Aralık 2016 günü sınır ötesinden peş peşe acı haberler geldi. Aralarında; Şeyh Akil Tepesini özgürleştirme operasyonu komutanı olan özel kuvvetler komutanlığında görevli Binbaşı Bülent Albayrak’ın da bulunduğu 16 asker şehit oldu. Herkesi derinden yaralayan bu acı haberlerin ardından devam eden şiddetli çatışmalar sonunda 8 Şubat günü Akil Tepesi IŞİD’li teröristlerin elinden alındı. Şehre hakim bölgede kontrolü sağlayan TSK’nın desteklediği ÖSO güçleri 24 Şubat tarihinde ise El Bab’da kontrolü tamamen sağladı. DHA

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