Flamengo tesisinde yangın: En az 10 ölü

Brezilya'nın tanınmış futbol kulüplerinden Flamengo'nun Rio de Janeiro'daki tesisinde yangın çıktı. En az 10 kurban arasında kulübün genç takımlarından oyuncular da var.

Ölenlerden birinin 15 yaşındaki kaleci Christian Esmerio olduğu öğrenildi. Flamengo'nun önde gelen kalecilerinden Gabriel Batista, Instagram'dan Christian Esmerio'nun ardından "Seni tanımış olmaktan mutluluk duyuyorum, maalesef kurduğun rüya bir felaketle yarım kaldı" diye yazdı. 14 — 15 yaşlarında en az 3 gencin de yangında yaralandığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan gençlerden birinin durumunun ciddi olduğu belirtildi. O Globo gazetesi, Flamengo'nun yanan binasının antreman tesisi olarak hizmet vermesi için gerekli izinlerin olmadığı iddiasını yazdı, ama kaynağını aktarmadı. Genişletilen ve iki ay önce yeniden açılışı yapılan Ninho do Urubu antreman tesislerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin büyüklüğü karşısında içeri girmekte zorlandıklarını söyledi. İlk etapta yangından kaçmayı başaranlar olmasının ardından kendilerinin tesisin içine erişemediğini söyleyen itfaiye yetkilisi Yarbay Douglas Henaut "Biz dışardaki felaketzedeleri kurtarabildik. Tesisin içini alevler tümüyle teslim almıştı. İçeriye doğru ilerleyebildiğimiz vakit artık sağ insan bulma ihtimali kalmamıştı. İçerde sadece cesetlere ulaşabildik" dedi. Sputnik Türkiye

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