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13 KASIM 2018 SALI - YIL: 49

'Fuat Sezgin'in tek gayesi Müslümanların bilinçlenmesiydi'

13 Kasım 2018, Salı 22:28
Medipol Üniversitesi Öğretim Görevlisi Polat, "Fuat Sezgin, kendisine ilgi gösterilmesinden hoşlanmazdı. Tek gayesi ve derdi, Müslümanların bilinçlenmesiydi." dedi.

Medipol Üniversitesi Öğretim Görevlisi Uğur Polat, Prof. Dr. Fuat Sezgin'in kendisine ilgi gösterilmesinden rahatsızlık duyduğunu belirterek, "Tek gayesi ve derdi, Müslümanların bilinçlenmesi ve bir an önce tarihlerine sahip çıkıp geleceği yeniden inşa etmeleriydi." dedi.

"TÜYAP 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı etkinlikleri kapsamında İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, "Fuat Sezgin'in İzinde" başlıklı etkinlik düzenlendi.

İstanbul Fuar Merkezi Kalamış Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte Medipol Üniversitesi Öğretim Görevlisi Uğur Polat, geçtiğimiz aylarda vefat eden bilim tarihçisi Prof. Dr. Fuat Sezgin'i anlattı.

Son döneminde Fuat Sezgin'e müze ve kütüphane çalışmalarında gönüllü olarak yardımcılık yapan Polat, Sezgin'in kendisini dinleyenlerden özellikle hakikatle karşılaşmayı göze alacak cesarete sahip olmalarını beklediğini söyledi.

Polat, Sezgin'in İslam bilimler tarihi alanında yaptığı çalışmaların ne derece zor olduğunu 'mitoloji', 'realite' ve 'dahi' kavramlarını merkeze alarak sunduğunu dile getirerek, "Muhterem Hocam Fuat Sezgin'in ne birilerinin 'mitolojik' kahramanı olmaya ihtiyacı vardı ne de 'realite'den konu açan kişilerin gerçekliğine ihtiyacı vardı. O, bir milletin, gelecekte rüya gibi bir geçmişi yeniden yaşayacağına inanmış ve bu uğurda hayatını feda etmiş bir alimdi. Mitolojik bir kahraman olmayacak kadar realist ve bir realist olamayacak kadar rüyaya inanan bir dahiydi." ifadelerini kullandı.

Sezgin'in bilimler tarihi ile ilgili çalışmalarının değerinin fark edilmediğini savunan Polat, şöyle konuştu:

"Fuat Sezgin ile alakalı şimdiye kadar, onun şahsını anlatan, çalışmalarını kapsamlı şekilde ele alan, bilimler tarihine bakış açısını yansıtan iyi bir eser yazılamamıştır. İnsanlar için, 'Fuat Sezgin' ismi ne ifade ediyor? İnsanlar, Fuat Sezgin isminin ve ona ait çalışmaların ne gaye ile ve nasıl oluşturulduğu hakkında uzun yıllardır büyük bir boşluğa düşmüş gibiler. Ben en çok da bu mesele ilgili şaşkınım. En çok üzüldüğüm hadise ise hayatının hemen hemen her saniyesinde planlı programlı olan, saçından tırnağına; nezaket, sabır, azim, gayret, tefekküre gark olmuş bir büyük bilim tarihçisi hakkında neden derli toplu, sistematik, çözümleyici ve ufuk açıcı çalışmalar yapılmadı? Bunun yerine, plansız, programsız en kötüsü de rahmetli hocam Fuat Sezgin'in bilimler tarihi ile ilgili temel prensipleri ile uyuşmayan çalışmalar ortaya çıktı? Genel olarak bilimler tarihi ile ilgili, özel olarak da İslam Bilimler Tarihi ile ilgili Türkiye'de yazılan temel metinler incelendiğinde daha kolay anlaşılacaktır ki Fuat Sezgin'in eserleri maalesef gereken ilgi ve alakayı görmek bir yana, kendisine ve eserlerine adeta bir kota konulmuş durumdadır."

Polat, Türkiye'de Fuat Sezgin'le ilgili bilgilerin son derece yüzeysel olduğunu belirterek, "Fuat Sezgin, kendisine ilgi gösterilmesinden hoşlanmazdı. Tek gayesi ve derdi, Müslümanların bilinçlenmesi ve bir an önce tarihlerine sahip çıkıp geleceği yeniden inşa etmeleriydi." görüşünü dile getirdi.

 

AA

Etiketler: Fuat Sezgin, İslam, alim, Türkiye
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