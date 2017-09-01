Gazetemizde bayram namazı kılındı

Yeni Asya Gazetesi okuyucuları, Kurban Bayramı namazını gazetemizin Güneşli'deki merkez binasında bulunan mescidde eda etti.
Kurban Bayram namazı hutbesinde kurbanın sıratta burak olacağına dikkat çekilerek komşularla yardımlaşma tavsiye edildi.
Kurban Bayram namazı sonrasında Risale-i Nur'dan bir bahis okundu ve başta Arakan olmak üzere İslam alemindeki sıkıntıların sona ermesi için dualar edildi.
Daha sonra bayramlaşma yapılarak kardeşlik duyguları pekiştirildi. Sonrasında kurban kesecek olanlar kesim yerlerine hareket etti.
Haber Merkezi