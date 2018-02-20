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2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Gazetemizin reklamı dev ekranlarda

20 Şubat 2018, Salı 10:16
Gazetemizin 21 Şubat’ta başlatacağı bayi satışı kampanyası ile tanıtımlar Şanlıurfa’da dev ekranlarda başladı.

Şanlıurfa’da beş adet dev ekranlarda bir ay süreyle gazetemizin kuruluşunun 49. Yıldönümü ve tüm bayilerde satış tanıtımın yapılacağını belirten Yeni Asya Gazetesi Şanlıurfa Temsilcisi Nihat Çiçek şunları söyledi:

Gazetemizin Şanlıurfa’da tanıtımı için çok etkili olduğuna inandığımız bu reklamları hazırladık. Şanlıurfa, Abide civarı Çift taraflı, Balıkligöl Civarı Karaköprü ve Diyarbakır yolu üzerinde bulunan dev Mega Led ekranlarında onbeş saniyelik görüntü ile gazetemizin Kuruluşunun 49. Yıldönümü ve tüm bayilerde satış  tanıtım reklamları bir ay süreyle günde 800 defa gösterilecek. Toplumumuz en fazla ihtiyaç duyduğu bir dönemde Vicdanın ve Sağ duyunun sesi ile öne çıkan bu tanıtımlarının Anadolu’nun her beldesinde yapılması gerekir. Bu gün toplumun vicdanının sesini gazetemiz duyurmaktadır.

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  • Erhan

    21.2.2018 07:39:56

    Fiyatı 1 lira olabilirse tiraj çok daha yükselir diye düşünüyorum.

  • YAHYA YILDIZ

    20.2.2018 14:51:17

    Böyle bir zaman ve zeminde bu manevi cihada vesile olup, destek verip şevke vesile olan, ve diğer şehirlerimize de çok güzel bir numune-i imtisal oldukları için emeği geçen bütün Şanlıurfalı ağabey ve kardeşlerimizi canı gönülden tebrik ediyor, dünya ve ahiretlerinin mamur edilmesine vesile olmasını Rabbı Rahimden temenni ve niyaz ederim...Maşaallah, Barrekallah....

  • Abdurrahman KOÇAK

    20.2.2018 12:09:36

    Binler tebrikler Urfalı Yeni Asya Nur Kahramanlarına....

  • demokrat

    20.2.2018 11:59:24

    MAŞALLAH.İşte manevi cihad.Tebrikler kardeşim.

  • Murat Turan (Wetzlar)

    20.2.2018 11:28:25

    Rabbim sizleri bu yolda muffavak eylesin

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