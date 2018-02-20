Gazetemizin reklamı dev ekranlarda

Gazetemizin 21 Şubat’ta başlatacağı bayi satışı kampanyası ile tanıtımlar Şanlıurfa’da dev ekranlarda başladı.

Şanlıurfa’da beş adet dev ekranlarda bir ay süreyle gazetemizin kuruluşunun 49. Yıldönümü ve tüm bayilerde satış tanıtımın yapılacağını belirten Yeni Asya Gazetesi Şanlıurfa Temsilcisi Nihat Çiçek şunları söyledi:

Gazetemizin Şanlıurfa’da tanıtımı için çok etkili olduğuna inandığımız bu reklamları hazırladık. Şanlıurfa, Abide civarı Çift taraflı, Balıkligöl Civarı Karaköprü ve Diyarbakır yolu üzerinde bulunan dev Mega Led ekranlarında onbeş saniyelik görüntü ile gazetemizin Kuruluşunun 49. Yıldönümü ve tüm bayilerde satış tanıtım reklamları bir ay süreyle günde 800 defa gösterilecek. Toplumumuz en fazla ihtiyaç duyduğu bir dönemde Vicdanın ve Sağ duyunun sesi ile öne çıkan bu tanıtımlarının Anadolu’nun her beldesinde yapılması gerekir. Bu gün toplumun vicdanının sesini gazetemiz duyurmaktadır.