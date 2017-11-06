Gökçek'in halefi bugün belli oluyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Gökçek'in yerine gelecek kişi için bugün seçim yapılacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Melih Gökçek'ten boşalan başkanlık görevine yeni seçilecek ismi belirlemek üzere, bugün saat 14.00'da toplanacak. 1. Başkanvekili Ali İhsan Ölmez yönetiminde gerçekleştirilecek toplantı, Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda yapılacak. Adayların ilk iki turda Belediye Meclis Üyeleri'nin 3'te ikisinin oyunu alması gerekiyor. Eğer bu rakama ulaşılamazsa, üçünü tur oylamada salt çoğunluk aranacak. Oylama 4. tura kalırsa, en çok oyu alan isim Ankara'nın yeni büyüksehir belediye başkanı olacak. AA

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