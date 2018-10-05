Gözyaşları ve dualarla: Şehitlerimiz ebedi yolculuğuna uğurlandı...

Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan askerlerimiz memleketlerinde ebedi yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özgür Can İnce için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde askeri tören düzenlendi. Cami avlusuna kortej eşliğinde getirilen tabutun başında askerler nöbet tuttu. Şehit ailesi ve yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Ayakta güçlükle duran şehidin annesi Sündüz İnce, cami avlusuna sağlık ekiplerinin yardımıyla tekerlekli sandalyeyle getirilirken, şehidin babası Ömer ile kardeşi Ayhan İnce de cenaze törenine askeri üniformayla katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, askerlerin omuzlarında top arabasına alındı.

Etimesgut ilçesindeki Elvanköy Mezarlığı'na götürülen İnce'nin naaşı, buradaki şehitliğe defnedildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara Valisi Ercan Topaca, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, bazı siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ESKİŞEHİR

Batman Gercüş ilçesi kırsalındaki terör saldırısında şehit olan 25 yaşındaki Uzman Çavuş Neşet Gök'ün cenazesi Eskişehir'de ebedi yolculuğuna uğurlandı.

Gök'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda törenin yapılacağı Reşadiye Camisi'ne getirildi. Bu sırada şehidin annesi Nurcan Gök (46), babası Turan Gök (49), kardeşleri Burak (19) ve Batuhan Gök (7) ile yakınları, caminin avlusunda Valilik tarafından kendileri için ayrılan taziye alanına geçti.

Törene, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Vali Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, İl Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, diğer yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin naaşı, İl Müftüsü Bekir Gerek'in kıldırdığı namazın ardından top arabasına konuldu. Bu sırada törene askeri kıyafetle katılan şehidin 7 yaşındaki kardeşi Batuhan, cenazenin geçişi sırasında asker selamı verdi.

Gök'ün cenazesi, askeri törenin ardından Kanlıpınar Şehitliği'ne defnedildi.

SAMSUN

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu (29) için Merkez Avcı Sultan Mehmet Camisi önündeki meydanda düzenlenen törende, anne Fidase, baba Arif Göksu ile yaklaşık 1 yıl önce nişanlandığı Nesrin Atağ taziyeleri kabul etti.

Şehit nişanlısının askeri üniformasını giyen ve tabutuna sarılan Atağ, "Hayallerimizi, umutlarımızı aldı hainler ama ağlamayacağım. Söz verdim." dedi.

Cuma namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, Deliahmetoğlu Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alınmasının ardından aynı mahalledeki mezarlıkta toprağa verildi.

Cenaze törenine şehidin ailesinin yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Samsun Valisi Osman Kaymak, MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun milletvekilleri Ahmet Demircan ve Orhan Kırcalı, CHP Samsun milletvekilleri Kemal Zeybek ve Neslihan Hancıoğlu, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin ile vatandaşlar katıldı.

KIRIKKALE

Batman Bölge Devlet Hastanesi'nden alınarak, uçak ambulansla Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'ne nakledildiği sırada şehit düşen Uzman Çavuş Yahya Şen'in (24) Türk bayrağına sarılı naaşı, cuma namazı vakti Yüksek İhtisas Hastanesi morgundan alınarak Kırıkkale il merkezindeki Nur Camisi ve Külliyesi'ne getirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, burada şehidin babası Emrullah Şen ve diğer aile fertlerine başsağlığı diledi.

Cuma vakti İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Soylu ile Erdoğan ve diğer protokol üyeleri, şehidin tabutunu cenaze aracına kadar taşıdı. Bu sırada bir vatandaş Bakan Soylu'ya ''Vatan hainleri için idam istiyoruz.'' diye seslendi.

Şehidin naaşı, daha sonra Balışeyh ilçesi Akçakavak köyü mezarlığında defnedildi.

Törene, şehidin yakınları, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Kırıkkale milletvekilleri AK Parti'li Ramazan Can, MHP'li Halil Öztürk ve CHP'li Ahmet Önal ile Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile binlerce vatandaş katıldı.

Batman'ın Gercüş ilçesi Yemişli köyü ile Mardin'in Dargeçit ilçesi Umutlu köyü kırsalında dün operasyona giden askerleri taşıyan zırhlı askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirilmişti. Saldırıda 8 asker şehit düşmüş, bir asker yaralanmıştı.

BALIKESİR

Jandarma Uzman Çavuş Okan Dinçer’in (29) Türk bayrağına sarılı naaşı Bademli Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından, mahalle meydanına getirildi.

Törene, şehidin annesi Arife, babası Tezcan, kardeşi Oktay Dinçer ve yakınları ile İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Vali Ersin Yazıcı, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbey, Yavuz Subaşı ve Belgin Uygur, CHP Balıkesir milletvekilleri Ahmet Akın ve Enser Aytekin, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Yusuf Hocaoğlu, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin naaşı, Balıkesir Müftüsü Ramazan Topcan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

AMASYA

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Aydın'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi baba ocağında helallik alındıktan sonra Hacı Mustafa Camisi'ne getirildi.

Burada şehidin eşi Dilek ile baba Niyazi, anne Fatma, kardeşleri Sefa ve Merve, taziyeleri kabul etti.

Şehidin babası Niyazi Aydın, terörü lanetleyerek, "Ağlamayacağım, hainleri sevindirmeyeceğim. Bir oğlum daha var, 2 ay sonra onu da askere göndereceğim." dedi.

Şehidin cenazesi, kılınan namazın ardından Suluova Şehitliği'ne defnedildi.

Cenazeye şehidin yakınlarının yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, Amasya Valisi Osman Varol, AK Parti Amasya Milletvekilleri Hasan Çilez ve Mustafa Levent Karahocagil ile ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

ISPARTA

Şehit düşen Uzman Çavuş Ali Hekim'in Türk bayrağına sarılı tabutu, helallik alınması için Kuleönü kasabasındaki babaevine getirildi. Şehit için burada dua edildi. Ardından şehidin naaşı, törenin düzenleneceği Valilik önüne götürüldü.

Cenaze törenine, şehidin annesi Ayşe, babası Hasan, kardeşleri Beyza, Burak, eşi Arzu Hekim ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Burdur Valisi Hasan Şıldak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanı Piyade Albay Bilgin Çetinbağ, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, AK Parti Isparta Milletvekilleri Recep Özel ve Mehmet Uğur Gökgöz, AK Parti Isparta İl Başkanı Osman Zabun, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar karşıladı.

Şehidin annesi Ayşe Hekim törene ambulansla getirildi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Hekim'in naaşı, binlerce kişinin katılımıyla mezarlığa götürüldü.

Törene katılanlar tekbir getirip slogan attı.

Şehidin cenazesi, Karaağaç Mezarlığı'nda bulunan Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.

BATMAN

Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus, İzmir'in Bergama ilçesinde ebedi yolculuğuna uğurlandı.

Teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus'un naaşı, helikopterle Bergama 14 Eylül Stadyumu'na getirildi.

Helallik alınması için Hamzalı Süleymaniye Mahallesi'ndeki baba evine getirilen şehidin naaşı, burada yapılan duanın ardından ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'na götürüldü.

Burada düzenlenen törene, şehidin babası Yücel, annesi Şükran, Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulunda öğrenci olan ve askeri üniforma giyen kardeşi Çağrı Ulaş ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Kamil Okyay Sındır, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Baba Yücel Ulus, oğlunun naaşının Türk bayraklarının asıldığı meydana getirilişi sırasında, teröristleri lanetleyerek, "Şerefsiz bunlar, ağlamayacağım. Teke tek çıkamıyorlar karşılarına hepsi korkak şerefsiz bunların." dedi.

Tabutun üstüne Galatasaray atkısı konuldu

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine, tuttuğu takım olan Galatasaray'ın atkısı konuldu.

İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrasında, şehidin naaşı tekbirler eşliğinde top arabasına konuldu. Bakanlar Soylu ve Pakdemirli de şehidin tabutunu taşıdı.

Soylu ve Pakdemirli, şehidin babasının koluna girerek, bir süre top arabasının arkasından yürüdü.

Bu sırada cenazeye katılan vatandaşlar da "şehitler ölmez vatan bölünmez", "vatan sana canım feda" şeklinde slogan attı.

Jandarma Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus'un naaşı, törenin ardından ilçe şehitliğinde toprağa verildi.

Düğüne gelecekmiş

Bu arada, Ulus'un göreve çıkmadan önce babası Yücel Ulus ile telefonda konuştuğu, dayısının oğlunun bugün gerçekleştirilecek düğününe katılmak üzere Bergama'ya geleceğini söylediği öğrenildi.

Gercüş'ün Yemişli köyü ile Mardin'in Dargeçit ilçesinin Umutlu köyü kırsalında dün operasyona giden askerleri taşıyan zırhlı askeri aracın geçişi sırasında, teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak.