Gülen'in amcasının oğlu Kemalettin Gülen hakkında karar

Fetullah Gülen'in amcasının oğlu olduğu belirtilen Kemalettin Gülen, tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alınan Kemalettin Gülen'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen Kemalettin Gülen, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Gülen, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yargılandığı davada, 8 Mart'ta 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, sanığın yurtdışına çıkış yasağı konularak tahliye edilmesine karar vermişti. Karara savcılığın itirazının ardından, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı çıkartılan Kemalettin Günlen, dün polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. AA

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