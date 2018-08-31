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Gurbetçiler sınır kapılarındaki yoğunluktan şikayetçi

31 Ağustos 2018, Cuma 15:51
Gurbetçilerin, yaşadıkları ülkelere dönüşleri nedeniyle araç kuyrukları Kapıkule'de 6, Hamzabeyli'de 3, İpsala'da 2, Pazarkule'de 1,5 kilometreye ulaştı.

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren ve yaşadıkları ülkelere dönen gurbetçiler, sınır kapılarında yoğunluk oluşturmaya devam ediyor.

Araç kuyrukları Kapıkule'de çift sıra 6, Hamzabeyli'de 3, İpsala'da 2, Pazarkule'de 1,5 kilometre, Dereköy sınır kapısında ise 500 metreye ulaştı.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Kapıkule'den ağustos ayında geçen yıla oranla yüzde 19'luk artışla 113 bin 518 araçla 556 bin 148 gurbetçi çıkış yaptı.

En çok tercih edilen Kapıkule'den geçiş yapmak isteyenler çarşamba, perşembe ve cuma günleri yoğunluk oluştururken 9 peronda saatte 200 aracın çıkış işlemi yapılıyor.

Dönüş sezonu dolayısıyla Bulgaristan gümrük idaresi ile yapılan toplantı ve görüşmeler neticesinde, her iki gümrük idaresi de sahalarının kapasitesine göre koordineli şekilde çalışarak en hızlı şekilde işlemleri sonuçlandırıyor.

Bu arada, Türk Kızılayı Edirne Şubesi ekiplerince de vatandaşlara su ikram ediliyor.

"Kuyruklar bizi üzüyor"

Avusturya'ya giden Mustafa Yaman,  8 saattir kuyrukta beklediğini söyledi.

Sıcakta kuyrukta beklemenin zor olduğunu belirten Yaman, "İhtiyaçlarımızı gidermekte sıkıntı yaşıyoruz. Bu kuyrukların artık sona ermesini istiyoruz. Tatilimizi çok güzel bir şekilde geçirdik ama kuyruklar bizi üzüyor."dedi.

Fransa'ya dönen İbrahim Özem ise gece yarısından beri kuyrukta beklediğini anlatarak, "Tatilimiz çok iyi geçti ama bu giriş ve çıkışlardaki yoğunluklar bizi yordu. Ülkemize geldik, güzel şekilde tatilimizi yaptık ve şimdi de dönüşe geçtik. Buruk bir sevinç yaşıyoruz. Ülkemizden ayrılmak bizi üzüyor ama çalışmak için Avrupa'ya dönüyoruz." diye konuştu.

Almanya'ya dönen Şakir Bulut, tatilin güzel geçtiğini ancak dönüş yolunun çileli olduğunu söyledi.

Arabanın içinde uzun süre beklemenin rahatsızlık verdiğini anlatan Bulut, "İhtiyaçlarımızı gidermekte zorlanıyoruz. Büyükler için sorun olmuyor ama çocuklar için sıcakta arabanın içinde beklemek çok zor oluyor. Ülkemizden hüzünlü şekilde ayrılıyoruz. Gurbette yaşamak zor. Vatanımızdan, milletimizden uzakta yaşamak bizi üzüyor. Her yıl izne çıkacağımız zamanı iple çekiyoruz. Ülkemiz çok güzel ama çalışmak için gurbete gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: gurbetçi, Edirne, Kapıkule, araç, Avrupa
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