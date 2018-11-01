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1 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Güvenç: İhraçlarda sorun var

01 Kasım 2018, Perşembe 22:50
CHP Niğde Milletvekili Gürer, OHAL uygulamasında işten atılanların yargıda beraat etmelerine rağmen işlerine dönememelerini Meclis gündemine getirdi.

Genel Kurul’da söz olan Ömer Fethi Gürer, yargılama sonucunda suçu olmadığı tespit edilenlerin işlerine dönmeleri için düzenleme yapılmasını istedi.

Gürer’in Genel Kurul’daki önerisine cevap veren TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, “Ülkemizin geçirdiği ağır travmayı da göz önüne alırsak sorun olmadığını söylemek yanlış olur” dedi.

Güvenç, OHAL Komisyonunun bir iç hukuk yargı yolu olarak, müracaat yeri olarak kabul edildiğini belirterek, “Ağır da işlese buradan alınan kararlar sonunda insanların hem işe müracaat hem diğer hakları, talep etme hakları idare ve yargı nezdinde geçerli” dedi.  Güvenç, “Dolayısıyla ülkemizin geçirdiği ağır travmayı da göz önüne alırsak sorun olmadığını söylemek yanlış olur ama sistem çalışıyor, devam ediyor ve bu eleştirileri de hem ilgili bakanlara hem Komisyona Meclisteki vekillerimizin görüşü olarak iletiyoruz” dedi.

Ankara – Fatih Karagöz

Etiketler: gürer, güvenç
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