Güvenlik ve istihbarat muamması

Türkiye’de üst üste gerçekleştirilen terör saldırılarının neticesinde akıllarda yüzlerce soru işareti var. Yetkilileri eleştiren ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini vurgulayan siyasiler, aydınlar ‘güvenlik ve istihbarat muammasına’ dikkat çekti.

7 Haziran 2015 ile 1 Ocak 2017 arasındaki terör olaylarında 593 sivil, 553 asker ve 303 polis vefat etti. Son günlerde ülkenin çeşitli yerlerinde gerçekleştirilen terör saldırılarının ardından binlerce soru cevapsız kalırken vatandaşları korku atmosferi sardı. İstanbul Vodafone Arena Stadı yakınlarındaki iki ayrı bombalı saldırı, Büyükelçi suikastı ve son olarak da gece kulübü Reina’da ki kanlı terör saldırısı akıllardaki soru işaretlerini büyüttü. Yetkilileri eleştiren aydınlar ve vekiller ‘güvenlik ve istihbarat muammasına’ dikkat çekti.

İstihbarat ne iş yapar?

Ülkeyi yasa boğan terör saldırısıyla ilgili CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven’dan da önemli açıklamalar geldi. Terör sorunun çözümü için hükümete gerekli desteği verdiklerini belirten Güven, şu açıklamalarda bulundu: “gelinen bu noktada artık bazı soruların cevabını halkımızla birlikte bekliyoruz. Hem İŞID’in hem PKK’nın eylemleri büyükşehirlerimizi hedef almışken, uluslar arası istihbarat örgütleri sürekli kendi vatandaşlarını Türkiye’de belli yerler için uyarırken, Yeni yıl sebebiyle insanların topluca olacağı yerler belliyken bizim istihbaratımız ne iş yapar. Nasıl olurda İstanbul’da teröristler ellerinde otomatik tüfeklerle cirit atar ve 7 dakika boyunca sürdüğü belirtilen saldırıda nasıl olurda müdahale bu kadar geç yapılır ve terörist elini kolunu sallayarak kayıplara karışır.”

Gerekli tedbirler alınsın

Geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulunda konuşma yapan MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta da ‘İstihbarat zafiyeti var’ diyerek konunun muhataplarına seslenmişti. Gerekli tedbirleirn acilen alınması gerektiğini vurgulayan Usta şu açıklamalarda bulunmuştu: “İstihbarat birimlerimizin çok daha iyi, çok daha sağlıklı çalışması lazım. Türkiye’yi zora sokmak için başka suikastlar de olabilir, bunların da olmaması için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Türkiye’yi zora sokmak için benzeri başka suikastlar de olabilir, bunların da olmaması için gerekli tedbirlerin devlet tarafından da alınması gerekmektedir.”

Times: Batı, Türkiye’ye tüm desteğini vermeli

İstanbul’da gerçekleştirilen terör saldırısı dünyanın da gündemine oturdu. Bu konuyu gündemine alan onlarca gazeteden birisi olan Times da baş yazılarından birisini, 39 kişinin vefat ettiği Reina saldırısına ayrılmış. ‘İstanbul’da katliam’ başlığını taşıyan yazıda, “Türkiye kritik bir dönemeçte. Batı verebildiği tüm desteği vermeli” deniyor. Yazıda şu ifadelere yer veriliyor: “Yeni yıl Türkiye için vahşi ve kaygı verici bir zalimlikle başladı. 39 kişiyi öldürüp yaklaşık 70 kişiyi yaralayan terörist hâlâ sokaklarda. Bir ülke büyük bir öfke içerisinde, şokta ve korkudan felç olmuş vaziyette. Bu, Türkiye’nin son altı ay içerisinde yaşadığı beşinci kitlesel saldırıydı.”

CHP: Meclis araştırsın

CHP, terör saldırılarının incelenmesi ve saldırılarda ihmali bulunanların tespit edilerek bir daha benzer olayların yaşanmaması için gereken önlemlerin alınması amacıyla Meclis araştırması açılmasını istedi. CHP İstanbul Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, 7 Haziran seçimlerinden bu yana meydana gelen terör saldırıları nedeniyle 423 kişinin vefat ettiği, yüzlerce kişinin yaralandığı anımsatıldı.

Güvenlik zafiyetleri sorunu

Türkiye’nin Irak ve Suriye politikalarının etkileri nedeniyle terör saldırılarının bu yıl da gündemi belirlemeye devam edeceği yönünde güvenlik uzmanlarınca görüşler belirtildiğine yer verilen gerekçede, şöyle denildi: “Alınan bütün önlemlere rağmen İstanbul’un göbeği olarak nitelendirilebilecek bölgede hain terör saldırısı engellenememiştir. Terör saldırıları ve patlamalarda güvenlik zafiyetlerinin araştırılarak, faillerin ortaya çıkarılması, yaşanan bu saldırılarda sorumluluğu ve ihmali bulunanların tespit edilerek bir daha buna benzer elim olayların yaşanmaması için gereken önlemlerin alınması amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz.”