Hacettepe Teknokent A.Ş.'ye operasyon

Ankara'da, Hacettepe Teknokent A.Ş.'ye yönelik, 4 ilde düzenlenen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Gülenn'in Hacettepe Teknokent A.Ş. yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Ankara merkezli, İstanbul, Balıkesir ve Gaziantep'te yapılan eş zamanlı operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkartılan 7 kişiden 4'ü gözaltına alındı. Diğer 3 şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Aynı soruşturma kapsamında 2 Nisan'da düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 25 şüpheliden 18'i gözaltına alınmıştı. Şüpheliler arasında bulunan Ankara eski İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy, 'resmi belgede sahtecilik' ve 'üye olmamakla birlikte Gülen'e yardım etme' suçlamasıyla tutuklanmıştı. Paralel devlet yapılanması ile bağlantılı olduğu iddia edilen şirket için 'FETÖ ilişkisine rastlanılmadığı' yönünde rapor hazırladığı, bu sayede 'resmi belgede sahtecilik yaparak PDY'ye yardım ettiği' iddia edilen Ulusoy, avukatlarının itirazı üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. DHA

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