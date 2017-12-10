Hak ihlâlleri OHAL’le arttı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin kabul edilmesinin yıl dönümü dolayısıyla Diyarbakır’da insan hakları örgütleri ve sivil toplum kuruluşları, ortak bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamada Türkiye’de 2015’ten bu yana 3 bin kişinin şiddet olaylarında öldüğü yer aldı; ülkedeki hak ihlâllerinin artışının temel nedeni olarak OHAL gösterildi. İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Diyarbakır Temsilciliği, Diyarbakır Hak İnisiyatifi, Diyarbakır Barosu ile Diyarbakır Tabip Odası temsilcileri, BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin kabul edilmesinin 69’uncu yıl dönümü nedeniyle ortak bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya katılan kuruluşlar adına konuşan İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Raci Bilici, Türkiye’de insan hakları ihlâllerinde sürekli bir artış olduğunu belirterek, artışın sebebinin OHAL olduğunu savundu. Amerika’nın Sesi’nde yer alana habere göre Bilici, “15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen askeri darbe teşebbüsünün ardından ilân edilen ve üç aylık periyotlarla uzatılan OHAL, toplumsal kesimlerin tepkisine rağmen on yedi aydır hâlâ devam etmektedir. Hukuk güvenliğinden yoksun ve toplumsal hayatımızda muhalif kesimlere karşı otoriter bir baskı aracına dönüşen on yedi aylık OHAL’in, meydana getirdiği hak hakları ihlalleri ile ülke demokrasisi ve insan hakları karnesine düştüğü notların utanç verici olduğunu ifade etmek isteriz” ifadelerini kullandı.

Okunma Sayısı: 1207

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.