Hakim karşısında

Aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanlarından Doç. Dr. Fatih Gürsul'un da bulunduğu 10'u tutuklu 40 sanığın ''silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı, Gülen Hareketinin İstanbul Üniversitesindeki (İÜ) akademik yapılanmasına ilişkin açılan ikinci davanın ilk duruşması başladı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince Çağlayan'daki İstanbul Adliyesindeki büyük salonda görülen duruşmada, aralarında Gürsul'un da bulunduğu 10 tutuklu sanık ve 22 tutuksuz sanık ile sanık avukatları hazır bulundu. Kimlik tespitinin yapıldığı duruşmada, tutuklu sanık Gürsul doçent olduğunu ve ihraç edilmeden önce aylık gelirinin 6 bin lira olduğunu, şu anda herhangi bir yerden gelirinin olmadığını belirtti. Mahkeme heyeti, sanıkların çokluğu nedeniyle duruşmanın SEGBİS yöntemiyle yapılmasına karar verdi. Duruşma iddianamenin özetinin okunmasıyla devam ediyor. AA

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