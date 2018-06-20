Hakkari'de iki asker şehit oldu

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin askeri araca roketli saldırısında iki asker şehit oldu, bir asker yaralandı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 10:30 sıralarında ilçenin Uzundere köyü Harkabirim Tepe Üs Bölgesinden inen askeri araçlara Dolabaren Tepe mevkisinden bölücü terör örgütü mensuplarınca roketli saldırı düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, saldırıda iki askerin şehit olduğu, bir askerin yaralandığı bildirildi. Bölgede PKK'lı teröristlere yönelik hava destekli operasyon sürüyor. AA

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