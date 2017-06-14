Hakkında istenen ceza belli oldu

Hakkında açılan davada kendisine yakalama kararı çıkaran hakimi, periscope yayınında "Skandal hakim A.Ö., hani Bakırköy Adliyesi FETÖ'den kurtarılmıştı" dediği belirtilen Gazeteci-Yazar Fatih Tezcan hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli Fatih Tezcan'ın 6 yıldan 15 yıla kadar hapsini talep etti. HAKİM, FATİH TEZCAN'DAN ŞİKAYETÇİ Müşteki hakim A.Ö.'nün kişisel bilgilerini izni olmadan yaydığı ve müşteki hakim A.Ö.'nün de şikayetçi olduğu anlatılan iddianamede, Tezcan'ın "İftira","Kişisel verileri hukuka aykırı olarak yaymak","Sesli ve yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" ve "Basit tehdit" suçlarından toplam 6 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. Fatih Tezcan önümüzdeki günlerde Bakırköy 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. Okumak için tıklayınız: Fatih Tezcan'ın sözlerine soruşturma DHA

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