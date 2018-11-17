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17 KASIM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Hakların iade edilmemesi adalet duygusunu zehirliyor

17 Kasım 2018, Cumartesi 00:03
İYİ Parti’li Tuba Vural Çokal, “Biz İyi Parti olarak suçsuzların mağdur edilmesini istemiyoruz. “Beraat etmiş hekimlerin hiçbir yerde çalışmamalarını sağlamak toplumda kırılmalara ve adalet duygusunda zedelenmeye sebep olacaktır” dedi.

İYİ Parti Milletvekili Tuba Vural Çokal, Sağlık çalışanlarının mesleklerini yapmalarının önüne geçen düzenlemeler ihtiva eden kanun maddesinin geri çekilmesi ile çok büyük bir yanlıştan dönüldüğünü ifade etti.

Çokal, “Biz İyi Parti olarak suçluyla suçsuzu bir an evvel ayırt edip suçsuzların mağdur edilmesini istemiyoruz. Ancak şu anda fiiliyatta savunması dahi istenmeden ihraç edilen, hakkında adlî işlem yapılmamış, kovuşturmaya gerek yok kararı alınmış, beraat etmiş hekimlerin hiçbir yerde çalışmamalarını sağlamak toplumda kırılmalara ve adalet duygusunda zedelenmeye sebep olacaktır” diye konuştu. TBMM genel Kurulunda ve Sağlık Komisyonunda maddenin anayasa ve insan haklarına aykırı olduğunu savunan Dr. Çokal “Binlerce sağlık çalışanının yanı sıra tüm hasta ve hasta yakınlarını da ilgilendiren bu düzenlemeye karşı verdiğimiz mücadele sonucunda tasarı geri çekildi. Ancak AKP’nin bu girişimi ve komisyon toplantıları sırasında yaşanan olaylar ise hafızalarda ve vicdanlarda yer etti” dedi.

Biz kanunla yönetilmek istiyoruz, fermanla değil

Yapılan düzenlemenin başta Anayasa’ya aykırı olmakla birlikte İnsan Haklarına da aykırı olduğunu vurgulayan Tuba Vural Çokal, “KHK kanun olmayıp, kanun hükmünde olduğunu, eski lehçede adına ‘ferman’ dendiğini, çağdaş toplumların kanunla, eskiçağ toplumlarının fermanla yönetildiğini ve kanunun ise günümüzde sadece Meclis yoluyla Milli İrade sayesinde yapıldığını ifade etmek istiyorum. Özetle meclisimiz var ve biz hekimler Kanun ile yönetilmek istiyoruz. Bu ucube yaklaşım derhal tamir edilmelidir. Bu bir gaflet durumudur. Medeni devlet için tarih yazdı atalarımız. Gafleti derin olanın devleti yok olur” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

 

Etiketler: tuba vural çokal
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