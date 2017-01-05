Halep'ten Türkiye'ye getirilen yaralılardan 59'u öldü

Halep'in doğusundan tahliye edilenler arasında bulunan ve Hatay'a getirilen yaralı sayısı 408'e yükseldi. Yaralılardan 59'u öldü.

Suriye'de, Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatması nedeniyle Halep'in doğusundan tahliye edilenler arasında bulunan ve Hatay'a getirilen yaralı sayısı 408'e ulaştı.Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Halep'in batısında oluşturulan güvenli bölgeye çıkarıldıktan sonra İdlib'e getirilen yaralılardan durumu ağır olanların Türkiye'ye sevki sürüyor. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bekletilen ambulanslara alınan ve Hatay'a getirilen yaralı sayısı 408'e ulaştı, yaralılardan 118'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Hastaneye getirilen yaralılardan 59'unun öldüğü, 151'inin Malatya, Gaziantep, Adana, Mersin, Osmaniye, Kayseri, Ankara, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Konya'ya sevk edildiği, 86'sının ise tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiği belirtildi. AA

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