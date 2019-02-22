Halk, siyasetin baş aktörü olmalı

Demokrasi İçin Birlik, Diyalog Grubu ve Yurttaş Girişimi, 31 Mart yerel seçimlerine dair açıklama yaptı, “Pusulayı demokrasiden yana çevirmenin zamanı gelmiştir” dedi.

Demokrasi İçin Birlik (DİB), Diyalog Grubu ve Yurttaş Girişimi, yaklaşan 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin Taksim’de bulunan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makine Mühendisleri Odası’nda basın toplantısı düzenledi. Salona “Demokrasi güçleri pusulayı demokrasiden yana çevirmeye çağırısı yapıyor” pankartı asıldı. Artı Gerçek’in haberine göre, açıklamada, “Seçimlerde elde edilen sonuç kadar seçim kampanyası sırasında halka verilecek mesajın da önem taşıdığına inanıyoruz. “Merkezin yerel yönetimler üzerindeki idarî ve malî vesayeti kaldırılmadan, seçilmiş belediye başkanlarının yargı kararı olmadan görevden alınması ve yerlerine kayyum atanması gibi demokrasiyle bağdaşmayan uygulamalara son verilmeden, Türkiye’nin demokratikleşemeyeceğini düşünüyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Katılımcı demokrasinin temeli atılmalı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) eski yargıcı Rıza Türmen ise “Bu seçim demokratik olmayan bir ülkede, bir baskı yönetimiyle yönetilen bir ülkede gidilen bir seçimdir. Demokratik bir seçim değil. Türkiye demokrasi mücadelesi veriliyorsa bu seçim demokrasi mücadelesinin bir parçası olarak görülmelidir. Bu kendi insanî değerlerimizi korumak için önemlidir” dedi. Yeniden bir demokrasi oluşturmanın zorunluluğuna işaret eden Türmen, bu fırsatı iyi değerlendirmek için böylesi bir toplantıda bir araya geldiklerini söyledi. AKP’nin halka “Siz bu işe karışmayın. Kendinizi siyasetin öznesi yapmayın. Sizin için ben yaparım. Sizin yapmanız gereken şey sorgulamadan 4 yılda bir oy vermeniz ve bir kişiye biat etmeniz” dediğini ifade eden Türmen, “Bizim vereceğimiz mesaj bunun tersi olmalıdır. Bu bakımdan bu seçim önemlidir. Katılımcı demokrasinin temellerini atmanın ve kapı açmanın zamanıdır. Halkı siyasetçinin baş aktörü yapmak gerekir” dedi. Adaylardan beklentileri olduğunu söyleyen Türmen, “Bizim adaylardan beklentilerimiz nasıl projeler yapacaklarını anlatmalarından çok bu projeleri nasıl hayata geçireceklerini anlatmalarıdır” diye konuştu.

Hukukun üstünlüğü hatırlatıldı

Demokrasi, insan hakları ve siyasi özgürlüklerin teşvik edilmesini amaçlayan düşünce kuruluşu Freedom House (Özgürlük Evi), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Gezi Parkı protestolarıyla bağlantılı olarak 16 kişi hakkında hazırladığı iddianamede ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmesine sert tepki gösterdi. Freedom House, yayınladığı ”Sivil Topluma Karşı Şoke Edici Suçlama” başlıklı açıklamasında, “sivil toplum kuruluşlarının liderlerine protesto gösterileri düzenleyerek hükümeti devirme girişiminde bulunma” suçlaması yöneltilmesini, “toplanma ve örgütlenme özgürlüğünü suç haline getirmeye yönelik küstah bir girişim” olarak niteledi. VOA’nın haberine göre, Freedom House Başkanı Michael Abramowitz açıklamada ayrıca, “aktivistleri ve sivil toplum liderlerini hapsetmeye çalışan Türk hükümetinin, hukukun üstünlüğüne ve demokratik yönetime geri dönmek gibi bir niyeti olmadığını bir kez daha gösterdiğini” kaydetti.