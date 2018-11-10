Hamzaçebi: Türkiye’nin değerleriyle çelişen bir açıklama

CHP Genel Sekreteri Hamzaçebi, CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz’ın açıklamalarına tepki gösterdi. Hamzaçebi, “Son derece çirkin ve yakışıksız” dedi.

Arapça Ezan İslam’ın evrensel çağrısıdır

‘Ezan Türkçe okunsun’ sözleriyle tartışmaya neden olan CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti. Yılmaz bu duruma tepki olarak bugün, CHP lideri Kılıçdaroğlu’na seslenerek, “Ne yaparsan yap istifa etmiyorum” demişti.

Halk TV’de Çağlar Cilara’nın konuğu olan CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, CHP’li Yılmaz’ın bu sözleriyle ilgili, “Son derece çirkin ve yakışıksız” ifadesini kullandı. Hamzaçebi, Öztürk Yılmaz’ın Türkçe ezanla ilgili açıklamalarının ise Türkiye’nin değerleriyle çelişen bir açıklama olduğunu söyledi; “Memleketin gündeminde bir ezan tartışması yok. Böyle bir konu olmadığı halde bunu Türkiye’nin gündemine getirmek, vatandaşın değerleri ile çelişen bu değerleri bir kenara atan bir açıklama içerisine girmek son derece yanlış, asla doğru bulmuyorum. Ezan meselesini Türkiye yıllarca önce tartışmış ve bunu geride bırakmış. 1950 yılında Demokrat Parti iktidarı ile birlikte TBMM’de bir yasa çıkmış ve Arapça ezan yasağı kaldırılmış. CHP de destek vermiş buna, birlikte çıkarmışlar. Dünyanın her yerinde ezan Arapça okunuyor. Bu anlamsız bir tartışma bu çok gereksizdi. Bu açıklamayı yaparken CHP grubundan izin almış değil. Bugün yapmış olduğu açıklamalar son derece çirkin ve yakışıksız.”