Hava destekli IŞİD operasyonunda 30 gözaltı

Adana'da terör örgütü IŞİD'e yönelik gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü IŞİD üyesi olduğu iddia edilen çok sayıda kişinin adresine eş zamanlı operasyon düzenledi. Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Çevik Kuvvet, Özel Hareket şube ekiplerinden de çok sayıda polisin katıldığı operasyonda, helikopterle havadan destek verildi. Çevik kuvvet polisleri cadde ve sokak başlarında güvenlik önlemi alırken, direnişin olması muhtemel adreslere Özel Harekat timleri, koç başlarıyla kapıları kırarak girdi. 40 adreste arama yapan ekipler, 30 kişiyi gözaltına aldı. Terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen 30 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. DHA

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