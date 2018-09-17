Havaalanı işçilerinin sorunları giderilecek

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Üçüncü Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemi ve sonrasında yaşanan gözaltı işlemleriyle ilgili, “Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin sorunlarının giderilmesi noktasında işveren de çalışma başlattı” dedi.

Vasip Şahin, işçilerin sorunlarının giderilmesi konusunda yüklenici firmanın çalışma başlattığını belirterek, “İş barışı noktasında baktığımızda orada herhangi bir sorun yok. Dün sabah itibariyle işçilerimiz işbaşı yaptılar” ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz Cuma günü havalimanı inşaatında işçilerin eylemi sonrası 401 işçinin gözaltına alındığını ve 275’inin salıverildiğini vurgulayan Şahin, işveren tarafının konuyu incelemeye aldığını söyledi. AA

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