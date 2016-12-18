HDP binasına saldırı

HDP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na giren bir grup eşyaları dağıtıp ateşe verdi.

Bu sırada meydana gelen patlamada biri polis 2 kişi hafif şekilde yaralanırken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay bugün saat 21.30 sıralarında Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi'nde bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Alışveriş merkezinin 3. katında çıkan yüzleri maskeli 4 kişi, burada bulunan HDP İlçe Başkanlığı'na girmek istedi. Olaya müdahale eden alışveriş merkezinin güvenlik görevlisini etkisiz hale getiren grup, kapıyı kırıp içeri girdi, eşyaları dağıtıp ateşe verdikten sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada içerideki tüplerden kaynaklı olduğu belirtilen peşpeşe iki patlama meydana geldi. Patlamalarda Beylikdüzü Polis Merkezi'nde görevli Başkomiser İ. Ş. ve 24 yaşındaki güvenlik görevlisi Atilla Noyan hafif şekilde yaralandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu çıkan yangın söndürüldü. İki yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. DHA

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