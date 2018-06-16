Herkes vazife başına: Sandık kontrolü herkesin görevi...

Adil Seçim Platformundan Tayfun İşbilen seçim güvenliğini sağlamak için yaptıkları hazırlıkları anlattı.

İşbilen, “Saadet Partisinden İyi Partiye, CHP’den HDP’ye kadar muhalefet partileri artık bir araya gelebiliyorlar. Bu ortaklık, muhalefetin bundan sonra da ülkenin sorunlarını çözmek için bir araya gelebileceğinin işaretidir” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Sandık hakimiyetini kurarsak işi başlamadan bitiririz” sözlerini de hatırlatan İşbilen, “Tam da bu sözler bizim yaptığımız işin ne kadar doğru ve gerekli olduğunu gösteriyor” dedi, tüm yurttaşları oy kullanmaya ve sandıklara sahip çıkmaya çağırdı.

Herkes vazife başına

Türkiye’de son 5-6 yıldır yapılan seçimlerde kurumsal ve sistematik olarak hileler yapıldığına yönelik çok fazla veri olduğunu söyleyen Tayfun İşbilen, buna karşı pek çok sivil inisiyatif ve sendikanın yanı sıra siyasi partilerin de özel çalışmalar yaptığının altını çizdi. Siyasi partilerin çalışmalarında seçim güvenliğinin çok önemli bir yer kaplamaya başladığını dile getiren İşbilen, bu dönemde özellikle “hayır bloku” ve seçim ittifakları göz önüne alındığında ilk defa bütün muhalefetin bir araya gelip ortak hareket etmeyi seçtiğini vurguladı. İşbilen, Adil Seçim Platformunun bugüne kadar yaptığı çalışmaları şöyle anlattı: “Siyasi partiler sandık kurulu üyelerini belirlerken birlikte hareket ettiler. Kendi eksik oldukları, zayıf oldukları yerlerde birbirlerine destek oldular. Bu süreçte bütün sivil toplum ve emek örgütleri de ulaşabildikleri kişileri siyasi partilere yönlendirdiler, sandık kurulu üyesi olmasını sağladılar. Şimdi de gözlemci (müşahit) organizasyonuyla ilgili çalışmalar yürütüyoruz.”