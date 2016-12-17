Hulusi Akar'dan ilk açıklama

Kayseri'deki terör saldırısının ardından Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar açıklama yaparak terörle mücadelenin azim ve kararlılıkla süreceğini söyledi.

Kayseri'de çarşı iznine çıkan er ve erbaşları taşıyan özel halk otobüse yapılan saldırının ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'dan açıklama geldi. Genelkurmay Başkanı, 13 askerin şehit olduğu 48'inin yaralandığı bombalı terör saldırsının ardından yaptığı açıklamada, "Yurt içinde ve yurt dışında teröristle mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan bir azim ve kararlılıkla sürecektir" ifadelerine yer verdi. AA

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