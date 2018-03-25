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25 MART 2018 PAZAR - YIL: 49

'Hürriyet ve Demokrasi Ekseninde İslâm Kardeşliği' panelimizden önemli mesajlar...

25 Mart 2018, Pazar 16:43
Bediüzzaman Said Nursi’nin vefatının 58. yıldönümü dolayısıyla yapılan ve gelenekleşen 13. Risale-i Nur Kogresi bu yıl da masa çalışmaları ve panel organizasyonuyla devam ediyor..

Masa çalışmalarıyla başlayan Kongre, Yeni Asya Gazetesi, Risale-i Nur Enstitüsü, Köprü Dergisi ve Yeni Asya Vakfının ortaklaşa düzenledikleri 'Hürriyet ve Demokrasi Ekseninde İslâm Kardeşliği' başlıklı panelle bugün Pullman Otel’de devam ediyor.

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Türkiye’nin birçok ilinden ve İstanbul’dan yoğun katılımın gözlemlendiği panel coşkulu bir kucaklaşmaya vesile olurken, aynı zamanda verilen mesajlarla ‘İslam Kardeşliği’ vurgusu öne çıkıyor.

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Bediüzzaman'ı anmak için toplandılar: Panelimize coşkulu katılım...

'Hürriyet ve Demokrasi Ekseninde İslam Kardeşliği ve Dünya Barışı’ konulu Panel’de yapılan konuşmalar, çağımız en büyük problemleri sayılabilecek barış ve kardeşliğe dikkat çekiliyor.

Pulman Otel’de dün saat 14:00’da başlayan, Av. Kadir Akbaş’ın moderatörlüğünü yaptığı panele Prof. Dr. Ahmet Battal, Prof. Dr. Cihangir İslam,  Yrd. Doç. Dr. Veysel Kasar, Kâzım Güleçyüz ve İslâm Yaşar konuşmacı olarak katıldı.

Panel programı öncesinde ise birbirinden farklı konuların tartışıldığı, problemlerin çözüm yollarının aranmasını kapsayan ve fikir alışverişleri neticesinde masa çalışmalarıyla ortaya çıkan sonuç bildirgeleri kamuoyuyla paylaşıldı. Kongre’nin ana başlığı altında düzenlenen masa çalışmalarında ‘Hürriyet ve Demokrasi’, ‘İttihad-ı İslam’, ‘Dünya Barışı’, ‘Aile ve Eğitim’, ve ‘İslâm kardeşliği ve İhlâs’ konuları tüm detaylarıyla irdelenerek bu konular hakkında toplumda farkındalık oluşturmak amaçlandı. 

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Bediüzzaman'ın ‘Ekmeksiz yaşarım hürriyetsiz yaşayamam’ sözüne dikkat çekti

'Hürriyet ve Demokrasi Ekseninde İslâm Kardeşliği ve Dünya Barışı’ konulu Panel Taner Önden’in okuduğu Kuran’ı Kerim tilavetiyle başladı.

13. Risele-i Nur Kongremiz kapsamında gerçekleştirilen panel programımızda açılış konuşmasını Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Yavuzyiğitoğlu yaptı. 

Yavuzyiğitoğlu, Üstad’ın ‘Ekmeksiz yaşarım hürriyetsiz yaşayamam’ sözünün bütün insanlığın reçetesi olduğunu belirterek, “Hürriyetin olmadığı yerde gelişme beklemek mümkün değildir” dedi.

Yavuzyiğitoğlu ayrıca ''Hürriyetin olmadigi zeminde herhangi bir gelişme olması mümkün değil. Fikirlerin olmadığı yerde ilmi gelişme olmaz. Bediüzzaman gazetelerde bu konularla ilgili makeleler yazarak hürriyetin önemini belli etmiş.'' ifadelerini kullandı.

Yavuzyiğitoğlu, ''Üstadmizin çizgisinde olarak Kur'an'ın en temel prensibi olan adalet çizgisinde olmaya gayret ediyoruz. Bunları sağlayacak olan hakiki cumhuriyettir. Cumhuriyet ise adalet, meşveret, hürriyet, kuvvetin kanunda olmasiyla mümkündür. Bu güneşim doğmasi için İslam Dünyasının dini siyasete alet eden akımlarından kurtulması gerek. Yeni Asya olarak bütün çabamız Kuran hakikatlerini yayginlasmasidir.'' sözleriyle konuşmasına devam etti.

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Ahmet Dursun: Panelimize taşıdığımız gündemimiz olan İslam Kardeşliği, dünya barışının ön şartlarından biridir. XIII. #RisaleiNurKongresi

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Fikret Gürsel: Kul hakkını ihlal eden tek adam yönetimleri, kardeşlik ağına daha fazla zarar verir. Bu nedenle yargının yürütmeden ayrılması şarttır. XIII. #RisaleiNurKongresi

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Şemsettin Çakır: Hac, Müslümanları birbirine kardeş yapma açısından İttihad-ı İslam'ı sağlayan bir kongre hükmündedir.

 

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Mustafa Usta: İslam, kelime anlamı olarak barıştan geldiği için, terör ve anarşiyi reddeder. Tarafgirliğin ıslahı için; İslam ahlakının temel esası olan doğruluk ve hakperestlik hâkim kılınmalıdır.

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Sebahattin Yaşar: Aile üyelerinin rolleri belirlenirken Kur'an ve sünnet esas alınmalıdır, ailede meşveret tesis edilmelidir.

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​Hüseyin Uzun: İnsan vücudu için ruh neyse, toplum hayatı için de kardeşlik odur.

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Atilla Yılmaz, 'Bediüzzaman' konulu şiirini seslendiriyor...

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Kadir Akbaş: Hukuk güvenliğinin ortadan kalktığı yerde dostluktan kardeşlikten bahsedemezsiniz. Yargı bağımsızlığının çökertildiği, sınırların belirsizleştiği yerde de hukuktan bahsedemezsiniz.

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İslam Yaşar: Said Nursi, İttihad-ı İslam’ın silahlı mücadeleyle sağlanacağını düşünen menfi cereyanların aksine müsbet hareketle sağlanacağını ifade etmektedir.

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Ahmet Battal: Cihad manevidir ama kuvvet ihlastadır. Saltanat eskide kalmıştır. Bize gerçek anlamda Cumhuriyet lazımdır.

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Veysel Kasar: Bediüzzaman; darbe, karmaşa, kaos gibi hiç bir menfiyata itimat etmemiş ve daima Müslümanlara itidal çağrısında bulunmuştur.

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Kâzım Güleçyüz: Kardeşliğin en güzel örneği bu salonda. Risale-i Nur hizmeti sessizdir fakat girdiği yeri bahar bahçelerine çevirir.

Etiketler: bediüzzaman, said nursi, panel
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