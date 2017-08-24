Hüseyin Avni Mutlu savunma yapıyor

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan Gülen Hareketi soruşturmaları kapsamında tutuklanan Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile Eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da aralarında bulunduğu 14'ü tutuklu 15 eski vali ve kaymakamın yargılamasına devam ediliyor.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu karşısında bulunan salonda başlayan duruşmanın ikinci gününde 14 sanık hazır bulundu. Duruşmada, Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun savunmasını yapıyor. 15 eski vali ve kaymakam hakkında, "Anayası ihlal", "Hükümeti devirmeye teşebbüs" ve "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Sanıklar hakkında ayrıca, "Silahlı terör örgütü üyeliği" ve "Terörizmin finansmanının önlenmesi kanununa muhalefet" suçlarından da 7,5 yıldan 25'er yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası talep ediliyor. *** Okumak için tıklayınız: Mutlu ağlayarak savunma yaptı... Çapkın: Beni Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sorun Eski vali ve kaymakamların yargılanmasına başlandı DHA

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