Hüsmen Duran duâlarla

Bediüzzaman Said Nursî’nin hayatta kalan son talebelerinden Hüsmen Hüseyin Duran, memleketi Konya’da vefat etti.

Risale-i Nur okuduğu için mahkemeye verilen Nur talebelerinden biri olan Hüsmen Hüseyin Duran 1932 yılında Konya’da doğdu. Bediüzzaman Said Nursî’nin sağlığında talebeliğine kabul ettiği Duran’ın, uzun süredir rahatsızlığı bulunuyordu. Hüsmen Duran, sağlık durumu kötüye gittiği için bir ay önce Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Durumu ağırlaşan Duran, önceki gün Konya’da vefat etti. Hüsmen Duran’ın cenazesi, dün öğle namazını müteakip Hacıveyiszade Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye katılan Yeni Asya Konya Temsilcisi ve Yeni Asya Medya eski yönetim kurulu üyesi Said Çamkerten, Duran’ın, Üstad Bediüzzaman Said Nursî’nin dâvâsını takip eden inançlı bir Müslüman olduğunu kaydetti.

RİSALE-İ NUR DAİRESİNDEN AYRILMADI

Duran’ın bugüne kadar Risale-i Nur dairesinden hiç ayrılmadığını belirten Çamkerten, “Rahmetli Hüsmen Duran, hayatı boyunca Üstad Bediüzzaman Said Nursî’nin davasının takipçisi olmaya gayret etmiş, bu yönde kararlı bir irade ortaya koymuştur. Hayata daima Risale-i Nur penceresinden bakmayı bilmiştir. O günlerin şartlarında, Üstad Bediüzzaman Said Nursî’ye talebelik etmenin, davasına omuz vermenin ağır bedellerinin olduğu o çetin günlerde, böylesi kıymetli bir fedakarlıkta bulunan Hüsmen Duran ağabeye Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu. Cenazenin defnedilmesinin ardından Duran’ın ruhu için Kur’ânı Kerîm okunarak duâ edildi.

Konya - Yeni Asya