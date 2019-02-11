İçişleri Bakanı Soylu: 1 hafta önce yakaladık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada, "Bir hafta önce Türkiye'ye tuzak kurmaya çalışan, Türkiye içerisinde birilerini yakaladık, bomba yüklü bir arabayı. Sınırın ötesinde de onlara kim talimat vermişse jandarmamız da onları kıskıvrak yakalayıverdi." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Nallıhan ilçesinde seçim etkinlikleri kapsamında yaptığı ziyarette açıklamalarda bulundu. "Terörün istismar ettiği alanları kapatmamız lazım" 1990 ile 2000 yılları arasında ve ondan sonraki süreçte dağda 15 bin teröristin olduğunu anımsatan Soylu, "Şimdi 700 kişi kaldı. Hiç merak etmeyin o 700'ün de yerlerinde yakında yeller esecek. Büyük bir mücadele yapıyoruz, büyük bir gayret ortaya koyuyoruz." ifadelerini kullandı. Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir hafta önce Türkiye'ye tuzak kurmaya çalışan, Türkiye içerisinde birilerini yakaladık, bomba yüklü bir arabayı. Sınırın ötesinde de onlara kim talimat vermişse jandarmamız da onları kıskıvrak yakalayıverdi. Hiçbir fırsat tanımamaya çalışıyoruz. Gücümüzün yettiği ölçüler içerisinde. Cenab-ı Allah yardımcımızdır. Çünkü niyetimiz samimidir. Büyük bir gayretle mücadele ediyoruz." AA

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