İETT, Burak Yılmaz'la kavga eden şoförle ilgili açıklama yaptı

İETT halk otobüsünde milli futbolcu Burak Yılmaz ile kavga eden ve işine son verileceği iddia edilen şoför Orhan Çimen hakkında bir açıklama yayınladı.

Milli futbolcu Burak Yılmaz'ın Nişantaşı'nda halk otobüsü şoförüyle 8 Aralık'ta kavga ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere göre Burak Yılmaz'ın aracı otobüs durağına park edilmiş halde duruyor. Halk otobüsü ise durağa yanaşmaya çalışıyor. Bu sırada Burak otobüsün camına vuruyor, şoförle tartışmaya başlıyor. Burak otobüse binip şoförün üzerine yürüyünce şoförün sopa çıkarttığı, ünlü futbolcunun aşağı kaçtığı görülüyor. Kavganın devamında yaşlı bir kadın yolcunun "Uğraşma, şimdi gençler böyle, ne çekti kimbilir" dediği duyuluyor.

Olaydan sonra özel halk otobüsü şoför Orhan Çimen, olay hakkında açıklamalarda bulunmuş ve bu tartışma yüzünden hem işten çıkarıldığı hem de lisansının iptal edileceğini açıklamıştı.

Bunun üzerine İETT konu ile ilgili resmi bir açıklama yaptı. İETT Destek resmi twitter hesabından konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Burak Yılmaz ile ÖHO şoförü arasında yaşanan tartışma sonucu ilgili şoförün işine son verilmemiştir. Tahkikat süreci devam etmektedir.