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24 ARALIK 2017 PAZAR - YIL: 48

İki yeni KHK yayımlandı

24 Aralık 2017, Pazar 07:57
OHAL kapsamında hazırlanan iki yeni KHK yayımlandı. Buna göre, "Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar" nedeniyle tutuklu bulunanlar duruşmalara badem kurusu ve gri renkte tulum giyerek getirilecek. Kamudan ise toplamda 2 bin 756 personel ihraç edildi.

Olağanüstü hal kapsamında hazırlanan 695 ve 696 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'de yayımlandı. 

2 BİN 756 PERSONELE İHRAÇ

695 sayılı KHK ile 155'i Kara, 155'i Deniz, 327'si Hava Kuvvetleri Komutanlığından olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerinden 637 personel ihraç edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 341 kişi, Adalet Başkanlığı'ndan 245 kişi, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 350, Emniyet Genel Müdürlüğünden 61, Sahil Güvenlik Komutanlığından 4, belediyelerden 169 kişi ihraç edildi.

Kamudan toplam 2 bin 756 personel ihraç edildi. Daha önce ihraç edilen 115 personel göreve iade edildi.

TSK'DA DÜZENLEME

Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan, istifa eden veya başka bir sebeple ayrılan 22 subayın rütbesi alındı. Türk Silahlı Kuvvetlerindeki uzman erbaşlara da zati demirbaş silah edinme hakkı sağlandı.

TAŞERON İŞÇİYE KADRO KHK'DA 

696 sayılı KHK'ya göre taşeron işçiler, on gün içinde çalıştıkları idarenin hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birime, sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere yazılı başvurabilecek.

696 sayılı KHK ile taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçmesi, 4 Aralık 2017 itibarıyla çalıştırılmakta olanları kapsayacak.

Taşeron işçiler, sürekli işçi kadrosuna geçebilmek için yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınava alınacak. Sınavda başarılı olanların kadroya geçirilmesine ilişkin süreç 90 gün içinde sonuçlandırılacak.

ŞEKER KURUMU KAPATILDI

Olağanüstü hal kapsamında hazırlanan 696 sayılı KHK ile Şeker Kurumu ve Alkol Piyasası kapatıldı. Şeker Kurumuna ve Şeker Kuruluna yapılmış olan atıflar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına yapılmış sayıldı.

Yargıtay'a 100 yeni üye tahsis edildi.

KHK'DA TEK TİP DÜZENLEMESİ

696 sayılı KHK kapsamında, "Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar" nedeniyle cezaevinde hükümlü ve tutuklu bulunanlar, duruşmalara badem kurusu ve gri renginde tulum giyerek getirilecek.

Darbe sanıkları badem kurusu kıyafetlerle duruşmaya gelecek.

TERÖRLE MÜCADELE

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, askerlik görevlerini yerine getiren yükümlülerle terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanması sırasında yardımcı olan sivillerden Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybedenlerin çocukları ve kardeşleri istekli olmadıkça silah altına alınmayacak, silah altındakiler istemeleri durumunda terhis edilecek.

17 KURUM KAPATILDI

695 sayılı KHK ile 7'si dernek, 7'si vakıf olmak üzere 17 kurum kapatılırken, daha önceden kapatılan bir vakıf açıldı, yurt dışında öğrenim gören 6 kişinin ise öğrencilikle ilişiği kesildi.

Etiketler: ohal, khk
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