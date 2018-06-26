İKV’den OHAL kalksın çağrısı

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’ne ilişkin, “Yeni dönemde AB sürecinin yeniden canlandırılmasına yönelik gerekli adımların atılması, OHAL’in sona ermesi, ekonominin ihtiyaç duyduğu yapısal reformlara hız verilmesi ve siyasi alanda demokratik bir hukuk devletinin gereği olan ilerlemelerin sağlanmasını bekliyoruz.” açıklamasını yaptı.

Meclis’e renk geldi Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yüzde 90’lara yaklaşan yüksek bir oy oranıyla gerçekleştirilen seçim sonuçlarının tüm millet için hayırlı olmasını diledi. Zeytinoğlu, mecliste siyasi tablonun farklı renklerinin temsil edilmesinin, demokratik çoğulculuk açısından olumlu olacağını kaydetti. Bağımsız yargı pekişsin Zeytinoğlu, yeni dönemde AB sürecinin yeniden canlandırılmasına yönelik gerekli adımların atılması, OHAL’in sona ermesi, ekonominin ihtiyaç duyduğu yapısal reformlara hız verilmesi ve siyasi alanda demokratik bir hukuk devletinin gereği olan ilerlemelerin sağlanmasını beklediklerini aktararak, şunları ifade etti: “Dünya dengelerinin değiştiği, ticaret savaşlarının dünyadaki üretim ve tüketim eğilimlerini etkilediği, yakın bölgelerde çatışma ve istikrarsızlığın devam ettiği kırılgan bir uluslararası ortamdan geçmekteyiz. Ekonomideki sorunların aşılması ve kalkınma hamlesinin devamı açısından, uluslararası sermaye akışlarının sağlanması için AB çıpasının geçerlik kazanması ve reformlara geri dönülmesi elzemdir. Türkiye’de güçlü yürütmenin yanında etkili bir yasama ve bağımsız yargının da bu yeni dönemde pekişeceğini ümit ediyoruz.”

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