İmam ve müezzinlerden Mehmetçik'e dua...

Adıyaman'da Diyanet görevlileri toplanarak, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla dua etti.

Kent merkezindeki camilerde görev yapan yaklaşık 250 imam ve müezzin, İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda bir araya geldi.

Burada Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından görevliler, Mehmetçik için dua etti.

İl Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü, yaptığı konuşmada, Mehmetçiklerin muzaffer olması için Kur'an-ı Kerim okuyup, dua ettiklerini söyledi.

Öztürkçü, "Şehitlerimizin ruhları için Fetih Suresi okuyoruz, okumaya da devam edeceğiz. Bugün burada toplanmamızın amacı Mehmetçiklerimize dua etmek. Bizim üzerimize düşen de dua etmektir. Biz de bu görevimizi yapıyoruz. Bu manada çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.

İmam Abdurrazzak Türel de "Allah, birlik ve beraberliğimizi bozanlara fırsat vermesin. Terör örgütlerinin planlarını bozsun." dedi.

Altınşehir Camisi İmamı Hasan Basri Atlıhan da Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nda başarılı olmasını temenni etti.

Harekatın memleket ve milletin saadeti için yapıldığını ifade eden Atlıhan, "Bu harekatta askerlerimize destek olmak için hep dua edeceğiz. Biz din görevlileri olarak dua etmek durumundayız. Bu vazifemizdir. Elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Bu harekatın arkasındayız." şeklinde konuştu.