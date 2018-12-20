Uluslararası Af Örgütü Türkiye Strateji ve Araştırma Yöneticisi Andrew Gardner, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve eski Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Başkanı Gençay Gürsoy’a verilen cezalarla ilgili değerlendirmede bulundu.

Gardner, açıklamasında, kararın insan hakları savunucularına ve sivil topluma baskının tanıdık bir örneği olduğunu belirtti. T’24’ün haberine göre Gardner, Fincancı davasında verilen kararın, Türkiye’de insan hakları savunucularına ve sivil topluma yönelik artan baskının çok tanıdık bir örneği olduğunu söyledi ve şöyle devam etti; “Terörle Mücadele Yasası, muhalif görüş belirten hak savunucularını ve gazetecileri hedef alarak susturmak için keyfi olarak kullanılıyor. Özellikle hak savunucularının çalışmalarının kısıtlanması, topluma geniş şekilde sirayet ediyor. İnsan haklarındaki bu geriye gidiş artık sona ermeli, hak savunucuları hakkındaki uydurma suçlamalar bir an önce düşürülmeli ve hak savunucuları özgür bırakılmalıdır.”

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