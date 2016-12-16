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22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

İnsanlar yargılanabilir, ama lekelenemez

16 Aralık 2016, Cuma
Yargıtay Onursal Başkanı Prof. Dr. Sami Selçuk Türkiye’de yargı bağımsızlığının çiğnendiğini belirtti. “Yargı sokaktaki dedikodulara göre değil, hukuka göre karar verir” diyen Selçuk insanlar yargılanabilir, ama lekelenemez vurgusunda bulundu.

Yargıtay Onursal Başkanı Prof. Dr. Sami Selçuk Basın Konseyi’nin AB ile ortaklaşa düzenlediği ‘Medya ve Etik Konferansı’nda konuştu. Topluma ‘hukuk bilinci’ aşılandığı ve ‘bir hukuk toplumu oluşturulduğu’ ölçüde sağ, esen bir ortama kavuşulacağını vurgulayan Selçuk, şuanda böyle bir ortam olmadığını belirterek, “Takdir edersiniz ki, bu toplantı çok hastalıklı ve çok duyarlı bir dönemde yapılmaktadır. toplumu sağlığına kavuşturabilmenin biricik çaresi, sağduyunun, soğukkanlılığın odağı olan hukuktur” dedi. 

Şeref değeri çiğneniyor

Basın etiğinin de çiğnendiğini belirten Selçuk, “Uzun konuşmaya gerek yok. Basın Yasası’nı lütfen inceleyiniz. Orada nelerin çiğnendiğini görürsünüz. Şeref değeri çiğnenmektedir. Ben ömrümün üçte ikisini ceza ve ceza yargılama hukuklarının uygulaması ve bilimiyle geçirdim. Anladım ki, ‘kendi alınyazısını belirleme ve çevresini biçimlendirme yeteneğini ve kişiliğini kazandıran ruh/güç’ anlamındaki ‘insan şerefi’, herkes ve suçlananlar için en yüce değerdir” şeklinde konuştu.

Yargılama tekeli başka güçlere verilemez

Selçuk Ceza Yargılama Yasası’nda uyuşmazlığı dolaylı çözen, fakat sanık aleyhine kuşkulu durum oluşturan karar verilmesinin yasaklandığına dikkat çekti. Cumhuriyet’te yer alan habere göre yargılamanın başka güçlere aktarılamayacağının altını çizen Selçuk, “Çünkü insanlar yargılanabilirler, ama asla lekelenemezler... Eğer gerçekten bir hukuk toplumu olsaydık bunlara asla izin vermez, tepki gösterirdik. Yargılama tekeli başka güçlere asla aktarılamaz ve bırakılamaz. Hukuk buna izin vermez, veremez. 2003’te Bangalor ve 2005’te Budapeşte’de dile getirilen, Yargıtay Ceza Genel Kurulu ve HSYK tarafından benimsenen yargı görevi yapanların bağımsızlık, yansızlık, dürüstlük, tutarlılık, eşitlik, göreve bağlılık, yeterlilik ve yaraşırlık değerlerine vurguda bulunan yargı etiği ilkeleri, ne yazık ki, bizzat kimi yargı mensuplarınca çiğnenmektedir.”

Etiketler: sami selçuk
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  • Özcan Erkiş

    16.12.2016 17:50:06

    Bu süreçte öncekilerden daha vahim olarak; darbe,ihanet ve terörle yanyana gelmeyecek nice insanı lekelemek suretiyle hem itibarlarını hem de hukuku katlettiler. Unutmayalım ki kuvvetin kanunda olduğu hukukun üstünlüğü herkes için gayet lüzumludur. Kötü misâl örnek olmaz ve emsal teşkil etmez. Masumiyet karinesi ve suçun şahsiliği evrensel hukuk kaidesi olup, ülkeye ve yargıçlara göre değişmez iki hakikattir. Dün şiirden ceza verenler nasıl yanlış yapmışlarsa bugün de olmayan yahut ispat edilmeyen suçlarla insanları suçlamak ve mağdur etmek de aynı şekilde gayet yanlıştır. Ve yanlışı tasvip edip alkışlamak da ayrı bir yanlışlıktır. Hukukla benim işim olmaz, dememek lazım. Çünkü hukuk hepimiz için lüzumludur.

  • mahir

    16.12.2016 15:34:39

    nero denilen kişi iyi dinle!! sana biri "hainsin" deyip deliğe tıksa, suçunu bile bilmeden içerde öyle yatsan, derdini anlatacak kimse bulamasan, ne hissederdin?? senin hainliğine kim karar verecek?? hoca bunu söylüyor. akıllı konuş, yeterince boş konuşan var memlekette.

  • nero

    16.12.2016 13:35:39

    Vatana ihanetin nedeni olmaz bedeli olur amca anladın mı

  • yuzikom

    16.12.2016 01:15:14

    İnsanın hukuk bilmesi ve hukukçu olması hiçbir şey ifade etmiyor artık Erdoğanın şiirden hapse atılmasında,367 kararı ile hukuk katledilirken ve bunlar gibi olaylarda ses çıkarmayanlar şimdi akıl vermeye çalışıyorlar

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