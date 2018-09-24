İnternet yayınlarında denetimler artacak

RTÜK üyesi Doç. Dr. Ersoy, internetten yapılan bazı yayınlar için denetim sürecinin yakın zamanda yayınlanacak yönetmelikle resmen başlayacağını açıkladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi Doç. Dr. Hamit Ersoy, internetten yapılan bazı yayınlar için denetim sürecinin yakın zamanda yayınlanacak yönetmelikle resmen başlayacağını, Türkiye'nin ardından Avrupa Birliği'nin (AB) de internet mecrasını denetlemeye hazırlandığını bildirdi.

Aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı Yayıncılık Düzenleyici Otoriteleri Forumu (IBRAF) Genel Direktörü olan Ersoy, internet üzerinden yapılan bazı yayınlara RTÜK denetiminin getirilmesiyle ilgili süreci değerlendirdi.

Türkiye'de internet düzenlemeleri tartışılırken AB'nin de bu konuda yeni bir adım atmaya hazırlandığını belirten Ersoy, "Avrupa Birliği yaklaşık 10 yılda bir kendi Görsel İşitsel Medya Hizmetleri Direktifi'ni güncelleme yoluna gitmekte. En son güncellemeyi de bir iki ay önce yaptı; kasım ayında da yayınlanarak yürürlüğe girecek." ifadelerini kullandı.

Ersoy, bu kapsamda AB'nin görsel-işitsel medya politikalarında yapılacak değişikliklere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"AB'nin yeni Görsel İşitsel Medya Hizmetleri Direktifi yoluyla artık Avrupa ülkelerinde Netflix, Puhu TV gibi video paylaşım platformlarının denetim altına alınacağını söyleyebilirim. Bu artık resmiyet kazanacak. Türkiye olarak bizim gururla söyleyeceğimiz nokta ise onlar bu direktifi onaylamadan önce biz bu konuda yasal düzenleme yoluna gittik. Yasal zemini şu anda hazır, birkaç hafta içerisinde yayınlanacak olan ikincil mevzuatla birlikte artık uygulama sahası bulacak. Yani video paylaşım platformları artık diğer konvansiyonel radyo ve televizyonlar gibi denetlenecek."

"Suistimallerin, istismarların önlenmesini sağlayacak"

RTÜK üyesi Ersoy, yönetmeliğin yayınlanmasıyla Türkiye'de internet üzerinden yayıncılık faaliyetleri yürütenler açısından başlayacak yeni döneme yönelik, "Aslında internetten yayıncılık faaliyetleri yapanlar açısından da iyi bir dönemin başlayacağını düşünüyorum, çünkü böylece yasal zemine çekilecekler. En azından suistimallerin, istismarların önlenmesini sağlayacak. Şu an için internette bir keşmekeş var, zaman zaman seviye tartışmaları yapılabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Ebeveynler de rahatlayacak"

Ersoy, "Şu an ailelerin çocuklarını koruma, denetim altında tutma imkanı neredeyse yok gibi. Düzenlemeyle ebeveynler de rahatlayacak." dedi.

Düzenlemenin şiddetin teşvikinin önlenmesi açısından ülke yönetimleri için de önemli olduğuna işaret eden Ersoy, "Çocukların ruh sağlığı, gelişimi açısından da çok önemli bir düzenleme. Özellikle çocuklar açısından kimin hangi internet sitesine girdiğinin belli olmadığı, denetimin imkansız olduğu bir yerde içerik sağlıksız olduğu taktirde yapılabilecek hiçbir şeyin olmadığı bir süreçten yepyeni bir sürece geçiş olacak." açıklamasında bulundu.

Daha sağlıklı, temiz bir içeriğe geçileceğini ama bu sürecin oturmasının biraz zaman alabileceğine değinen Ersoy, "Denetim olması hiç olmamasından iyidir düşüncesiyle uzun soluklu bir çalışmaya adım atıyoruz." diye konuştu.