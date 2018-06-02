Irak'ın kuzeyinden acı haber!

PKK'lı teröristlerce Irak'ın kuzeyinde askeri iş makinesine düzenlenen roketatarlı saldırıda 2 askerin şehit olduğu, 1 askerin de ağır yaralandığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün Irak'ın kuzeyinde yol yapım çalışması sırasında askeri iş makinesine bölücü terör örgütü mensuplarınca roketatarlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 2 asker şehit olurken, 1 asker de ağır yaralandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz.

Türk Silahlı Kuvvetleri, asil Türk milletinden almış olduğu güçle tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir."

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KOZAN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Kuzey Irak'ta askeri üs bölgesinde yol yapım çalışması sırasında PKK'lı teröristlerin iş makinesine düzenlediği saldırıda şehit olan Uman Çavuş Tayfur Uluçay'ın (26) acı haberi, memleketi Adana'nın Kozan ilçesindeki ailesine ulaştı.

Şehit Uzman Çavuş Tayfur Uluçay'ın şehit olduğu haberini Kozan ilçesi Yukarıkeçili Mahallesi'ndeki ailesine yetkililer verdi. Acı haberi alan baba Kemal (58) ile anne Sultan Uluçay (47) gözyaşlarına boğuldu. Haberi alan komşuları ve yakınları, Türk bayrakları asılan şehit evine akın etti. Bekar olan Uzman Çavuş Tayfur Uluçay'ın yarın Yukarıkeçili Mahallesi'nde toprağa verileceği bildirildi.

GİRESUN’A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlarda şehit olan Uzman Çavuş Hakan Ergin’in (28) Giresun’un Eynesil ilçesinde oturan ailesine acı haber ulaştı.

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarına karşı yürütülen operasyonlarda, havan saldırısında Uzman Çavuş Hakan Ergin şehit oldu. İlçe Kaymakamı Yılmaz Kurt, Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu ve İlçe Garnizon Komutanı İsa Şen acı haberi ilçede esnaf olan şehidin babası Ahmet Ergin’e verdi. Aldığı haberle üzülen baba Ahmet Ergin, yetkililere "Vatan sağ olsun" dedi. Şehit haberi üzerine ilçede Uzman Çavuş Ergin'in ailesinin ikamet ettiği apartman ve çevresine Türk bayrakları asıldı. Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları'nın yanı sıra ilçede çok sayıda vatandaş da Ergin ailesini ziyaret ederek taziyelerde bulundu.

2 AYDIR AFRİN'DEYDİ

Ailede, 3 erkek kardeşten biri olan Ergin’in asıl görev yeri olan Malatya’dan 2 yıl önce geçici görevle Hakkari’nin Çukurca ilçesine gittiği, buradan da Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı’nda görev aldığı öğrenildi. Yaklaşık 2 ay önce Suriye’nin Afrin bölgesinde görev yürüten Uzman Çavuş Ergin’in kendisine ait sosyal medya hesabından tank mermisiyle fotoğrafın paylaşarak 'Türkiye Eynesil’e selamlar' yorumunda bulunmuştu. Ergin’in naaşı yarın ilçede düzenlenecek olan törenin ardından toprağa verilecek.