"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Irak'ın kuzeyinden acı haber!

02 Haziran 2018, Cumartesi 17:42
PKK'lı teröristlerce Irak'ın kuzeyinde askeri iş makinesine düzenlenen roketatarlı saldırıda 2 askerin şehit olduğu, 1 askerin de ağır yaralandığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün Irak'ın kuzeyinde yol yapım çalışması sırasında askeri iş makinesine bölücü terör örgütü mensuplarınca roketatarlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 2 asker şehit olurken, 1 asker de ağır yaralandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz.

Türk Silahlı Kuvvetleri, asil Türk milletinden almış olduğu güçle tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir."

***

KOZAN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Kuzey Irak'ta askeri üs bölgesinde yol yapım çalışması sırasında PKK'lı teröristlerin iş makinesine düzenlediği saldırıda şehit olan Uman Çavuş Tayfur Uluçay'ın (26) acı haberi, memleketi Adana'nın Kozan ilçesindeki ailesine ulaştı.

Şehit Uzman Çavuş Tayfur Uluçay'ın şehit olduğu haberini Kozan ilçesi Yukarıkeçili Mahallesi'ndeki ailesine yetkililer verdi. Acı haberi alan baba Kemal (58) ile anne Sultan Uluçay (47) gözyaşlarına boğuldu. Haberi alan komşuları ve yakınları, Türk bayrakları asılan şehit evine akın etti.  Bekar olan Uzman Çavuş Tayfur Uluçay'ın yarın Yukarıkeçili Mahallesi'nde toprağa verileceği bildirildi.

GİRESUN’A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlarda şehit olan Uzman Çavuş Hakan Ergin’in (28) Giresun’un Eynesil ilçesinde oturan ailesine acı haber ulaştı.

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarına karşı yürütülen operasyonlarda, havan saldırısında Uzman Çavuş Hakan Ergin şehit oldu. İlçe Kaymakamı Yılmaz Kurt, Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu ve İlçe Garnizon Komutanı İsa Şen acı haberi ilçede esnaf olan şehidin babası Ahmet Ergin’e verdi. Aldığı haberle üzülen baba Ahmet Ergin, yetkililere "Vatan sağ olsun" dedi. Şehit haberi üzerine ilçede Uzman Çavuş Ergin'in ailesinin ikamet ettiği apartman ve çevresine Türk bayrakları asıldı. Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları'nın yanı sıra ilçede çok sayıda vatandaş da Ergin ailesini ziyaret ederek taziyelerde bulundu. 

2 AYDIR AFRİN'DEYDİ

Ailede, 3 erkek kardeşten biri olan Ergin’in asıl görev yeri olan Malatya’dan 2 yıl önce geçici görevle Hakkari’nin Çukurca ilçesine gittiği, buradan da Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı’nda görev aldığı öğrenildi.  Yaklaşık 2 ay önce Suriye’nin Afrin bölgesinde görev yürüten Uzman Çavuş Ergin’in kendisine ait sosyal medya hesabından tank mermisiyle fotoğrafın paylaşarak 'Türkiye Eynesil’e selamlar' yorumunda bulunmuştu. Ergin’in naaşı yarın ilçede düzenlenecek olan törenin ardından toprağa verilecek. 

 

DHA

Etiketler: şehit, acı haber, terörle mücadele
Okunma Sayısı: 325
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Meral Akşener'den 'kamyon' olayına tepki

    Belki de en gergin kongre: Tarihi seçimin ilk günü sona erdi...

    Gazze’nin 'yardım meleği' gözyaşları ve dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Akşener: Damat Bey tülbentin ne manaya geldiğini bilmiyor musun?

    ABD’de marul salgını alarmı: Ölü sayısı artıyor!

    'Bu İnce'ye dava açın'

    Malezya'da 1MDB yolsuzluk suçlamaları: Eski Başbakanın eşi de ifadeye çağırıldı

    Irak'ın kuzeyinden acı haber!

    Arap Birliği'nden ABD'ye 'veto kınaması'

    Koalisyon güçleri askeri hedefler yerine sivil hedefleri vuruyor

    Demirtaş'ın cezaevindeki seçim konuşması TRT'den yayınlanacak

    İran güçleri Suriye'nin güneyinden çekilecek

    Esed ve terör örgütü YPG arasında petrol takası anlaşması

    Bediüzzaman'ın tefekkür yeri Faraşin Yaylası'na huzur hakim

    Hulusi Akar, Amerikalı mevkidaşıyla telefonda Suriye’yi görüştü

    Oy pusulalarını PTT taşıyacak

    Yemen'de Husilerle çatışan 19 asker öldü

    İsveç'ten yola çıkan "Gazze'ye Özgürlük Filosu" Holanda'da

    25 Türk Bankası 'negatif izlemeye' alındı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    ANAP’tan AKP’ye
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kaliteli kazık
    Genel

    Nefret söylemi kaybettiriyor
    Süleyman KÖSMENE

    Peygamberimizin (asm) teravih namazı kılması
    Cevher İLHAN

    İktidarın “cek-cak”larla dolu vaadleri
    Genel

    Terör bittiyse OHAL niye var?
    Ahmet BATTAL

    Eeey Avrupa! Sizin yel değirmeni kaç kanatlı?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kübra ÜNÜVAR

    İnce düşüncenin simgesi: Şehzade Camii
    Mehmet ÇETİN

    Kuyumcunun zekât hesapları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.