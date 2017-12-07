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İş adamları davasında son durum

07 Aralık 2017, Perşembe 14:51
Gülen Hareketinin "iş dünyası yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON’un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 21’i tutuklu 86 sanığın yargılandığı davanın 10. duruşması başladı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yer alan binadaki büyük salonda görülen duruşmaya, aralarında Kavurmacı ve Güllü’nün de bulunduğu 21 tutuklu sanık ile 25 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı.

Mahkeme Heyeti Başkanı Ali Öztürk, mahkemeye dilekçe gönderen eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın davaya katılma talebinde bulunduğu belirtti.

Duruşmada söz alan Maliye Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı’nın avukatları davaya katılma talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların mal varlıkları üzerindeki tedbir kararların devam etmesini istedi. Sanıkların kayyum atanan şirketlerinde illegal işlem olup olmadığı konusunda bilirkişi raporu alınmasını isteyen savcı, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Tahliye taleplerine ilişkin söz verilen tutuklu sanıklar Ömer Faruk Kavurmacı ile Faruk Güllü savunmalarını yaparak tahliye talebinde bulundu.

Duruşma, sanık avukatlarının taleplerinin alınmasıyla devam ediyor.

Ceza istemleri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, firari sanıklar Gülen, Meral ve Günay hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlarından ayrı ayrı 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası ve "örgüt suçu kapsamında özel belgede sahtecilik" suçundan da ayrı ayrı 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Sanıklardan Ramazan Erdem, Serkan Ercan ve Süleyman Tari'ye "örgüt suçu kapsamında özel belgede sahtecilik" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 8,5 yıldan on sekizer yıla kadar hapis cezası öngörülen iddianamede, aralarında Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de bulunduğu 80 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede, sanıklarla ilgili sunulan deliller olarak da MASAK raporları, şüpheli ifadeleri, sorgu tutanakları ile "Boran", "Demir" ve "Berat" kod adlı gizli tanık anlatımları, TUSKON 5. Olağan Genel Kurulu sandık kayıt ve hazirun listeleri, iletişim dinleme tutanakları, tanık Yüksel Yılmaz'ın beyanları, ihbar tutanakları, kayyum olarak atanan TMSF raporları, "ByLock" raporları, Bank Asya hesap dökümleri, Digitürk cevap yazısı, il dernekler müdürlüğünce gönderilen dernek üye kayıt listeleri ve sosyal paylaşım tespitleri yer alıyor.

AA

Etiketler: güllü, kavurmacı
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