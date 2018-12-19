İş kazalarında 108 mülteci öldü

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG Meclisi)’nin, “Göçmen İşçiler İş Cinayeti Raporu”na göre 2018 yılında en az 108 göçmen/mülteci iş kazalarında öldü.

Yüzde 35’i inşaatlarda meydana gelen kazalarda ölen işçilerin 98’i erkek, 10’u kadın ve 11’i ise çocuk işçi. İş kazalarında ölenlerin, ölüm sebepleri yüzde 24 ile düşme, yüzde 19 ile trafik servis kazası, yüzde 14 ile ezilme göçük sonucu meydana geldi. Ölen işçilerin Türkiye’ye geldiklere ülkelere bakıldığında ise savaşların devam ettiği yüzde 48 ile Suriye birinci sıradayken, yüzde 28 ile Afganistan ikinci sırada bulunuyor.

Gazete Duvar’ın haberine göre, İSİG’in tesbit edebildiği iş kazalarına göre göçmen/mülteci iş kazalarında 2018 yılında artış yaşandı. 2013 yılında 22, 2014 yılında 53, 2015’de 67, 2016’da 96, 2017’de 88 göçmen işçi iş kazalarında ölürken bu sayı 2018 yılında ise 108’e çıktı.