"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 ARALIK 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

İş kazalarında 108 mülteci öldü

19 Aralık 2018, Çarşamba 02:04
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG Meclisi)’nin, “Göçmen İşçiler İş Cinayeti Raporu”na göre 2018 yılında en az 108 göçmen/mülteci iş kazalarında öldü.

Yüzde 35’i inşaatlarda meydana gelen kazalarda ölen işçilerin 98’i erkek, 10’u kadın ve 11’i ise çocuk işçi. İş kazalarında ölenlerin, ölüm sebepleri yüzde 24 ile düşme, yüzde 19 ile trafik servis kazası, yüzde 14 ile ezilme göçük sonucu meydana geldi. Ölen işçilerin Türkiye’ye geldiklere ülkelere bakıldığında ise savaşların devam ettiği yüzde 48 ile Suriye birinci sıradayken, yüzde 28 ile Afganistan ikinci sırada bulunuyor.

Gazete Duvar’ın haberine göre, İSİG’in tesbit edebildiği iş kazalarına göre göçmen/mülteci iş kazalarında 2018 yılında artış yaşandı. 2013 yılında 22, 2014 yılında 53, 2015’de 67, 2016’da 96, 2017’de 88 göçmen işçi iş kazalarında ölürken bu sayı 2018 yılında ise 108’e çıktı.

Etiketler: iş kazası
Okunma Sayısı: 93
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu seçim halkı sevenlerle rantı sevenler arasında

    Trump’a 6 suçlama

    Tarihî yerleşime dinamitle imha

    Uygur Türkleri köle gibi çalıştırılıyor

    Sigorta prim yüzdesi aşağı çekilmeli

    Tutuklu gazeteci sayısında 3. sıradayız

    Türkiye, Yemen’de devreye girsin

    İsrail'le ticarete Bakan savunması

    AB süreci mülteci parantezine sıkıştı

    Risale-i Nur bütün insanlık için çok önemli

    UNICEF: Yemen'deki 5 milyon çocuğa, çocuk felci aşısı yapıldı

    Filistin BM Daimi Temsilcisi Mansur: Trump'ın Ortadoğu barış planının başarı şansı yok

    BM'den Yemen'deki ateşkes anlaşması ile ilgili açıklama

    Ulusal Hububat Konseyi Başkanı: Buğday ekim alanı 7,5 milyon hektara düştü

    Hamas'tan Avustralya'ya 'Kudüs kararından vazgeç' çağrısı

    Belçika Başbakanı'ndan istifa kararı

    "Batı ülkeleri Suriye konusunu dikte etmek yerine kolaylaştırmalıdır"

    Mahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na faiz cevabı: 85 lira nere 11 lira nere?

    Bakan Soylu'dan Ümit Özdağ'a: Aklını kiraya verenler ne dediğimi anlamaz

    En Çok Okunanlar

    Mustafa ORAL

    Hüzünlenme, Allah seninle
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Post-28 Şubat
    Faruk ÇAKIR

    Siz hasta mısınız?
    Sebahattin YAŞAR

    Bir berber dükkânı ve yaşananlar
    Genel

    İsrail'le ticarete Bakan savunması
    Cevher İLHAN

    Fırat’ın doğusunda ABD ile işbirliği!
    Süleyman KÖSMENE

    Öfke dikeni değil, barış gülü olalım
    Genel

    Risale-i Nur bütün insanlık için çok önemli
    M. Latif SALİHOĞLU

    Komünizmin milâdı
    Genel

    Sigorta prim yüzdesi aşağı çekilmeli

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.